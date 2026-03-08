החות'ים חוזרים? התימני מבטיח: "לא נחזור בלי ספינה ישראלית"

באופן מפתיע החות'ים בינתיים לא משתתפים במקתפה על ישראל, אבל בסרטון של ימאי תימני בים סוף הוא מבטיח "לא נחזור הביתה בלי שלל ישראל"

התימנים החות'ים בינתיים לא משתתפים בירי על ישראל, אבל בתימן עצמה מוציאים הבטחות לפגיעה בכלי השיט הישראלים.

על ספינה בים סוף, אומר ימאי תימני: "לא נחזור לתימן עד שנצוד ספינה ישראלית".

מרד החליפים

אחת ההפתעות של מבצע 'שאגת הארי' היא הישיבה בצד של החות'ים בתימן. הצבא השיעי שתקף את ישראל במשך קרוב לשנתיים בירי טילים בליסטיים וכטב"מים, לא משתתף במתקפה על ישראל.

לא ברור האם זה מחוסר יכולת לירות או מחוסר רצון, בעקבות תקיפות ישראליות ואיומים אמריקאים.

כך או כך, בעוד ההנגה החות'ית יושבת בשקט, העם התימני רוצה לפגוע במטרות ישראליות.