הישגים גם על הפודיום! 3 מדליות לנבחרת ישראל בטאקוונדו

הישגי ישראל נרשמים לא רק ברמה הצבאית אלא גם בלחימה על המזרן - בסוף השבוע נבחרת ישראל הצעירה בטאקוונדו זכתה ב3 מדליות: מדליית כסף ושתי מדליות ארד בתחרות הסבב העולמי בלובליאנה, סלובניה.

במדליית הכסף זכתה שיר בלכר, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 44 ק"ג לנערות (גילי 15–17). אל שלב הגמר הגיעה שיר, לאחר שרשמה ניצחונות על יריבותיה מסלובניה וקרואטיה. בקרב על מדליית הזהב הפסידה ליריבה מסרביה וזכתה במקום השני.

מדליית ארד הוענקה לדורון גרוסברג, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 42 ק"ג לנערות (גילי 15–17). גרוסברג ניצחה בדרך למדליה את יריבותיה מאוסטריה וסרביה ובחצי הגמר הפסידה לנציגת אנגליה- הפסד שהביא לה את המדליה.

במדליה השלישית זכתה, מיכל מנחם, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 44 ק"ג קדטיות (גילי 12–14). בדרך למדליה היא נצחה את היריבות מסרביה ופולין. בחצי הגמר התמודדה מול נציגה נוספת מסרביה לה הפסידה וזכתה במדליית הארד.

איגוד הטאקוונדו בירך את כל הספורטאים הישראלים הנמצאים בימים אלו מחוץ ומצליחים לשמור על שגרת אימונים ותחרויות גם בתקופה מורכבת זו.

מטעם איגוד הטאקוונדו נמסר: "אנו גאים בהישגים ומחכים לשובכם בבטחה לישראל, אנו מודים לנשיא איגוד הטאקוונדו הסלובני, זלטן רנדלוביץ', על קבלת הפנים החמה והאכפתית לה זכו הספורטאים הישראלים במהלך התחרות.