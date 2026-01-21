אירוע חריג בגוש עציון: פקחי המנהל האזרחי החרימו את עדר הצאן של מקנה אברהם במזרח הגוש בגלל כניסה לשטח צבאי סגור

אירוע חריג התרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) בגוש עציון. פקחי המנהל האזרחי החרימו את עדר הצאן של הגבעה מקנה אברהם במזרח גוש עציון שנמצאת בשטח B.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . החרמת עדר הצאן | צילום: ללא קרדיט

העיזים הועלו לעגלה והובאו לבסיס המנהל האזרחי בבית אל. ההחרמה התבצעה מכיוון שהעדר הוכנס לשטח צבאי סגור". לטענת תושבי הגבעה הצו הוטל שנה אחרי הקמת הגבעה כשהעדר כבר רועה בשטח חודשים ארוכים.

עוד באותו נושא גוש עציון: משאית שהגיעה לפנות את המסוק התנגשה בשער היישוב 12:01 | שמחה רז 0 0 😀 👏

לפני כשבועיים התחרשו שתי תקיפות קשות כנגד רועי הצאן של הגבעה מצד ערביי הכפר רשיידה הסמוך, פשטו שוטרי מג"ב ופקחי המנהל האזרחי הלילה על הגבעה ובצעד חסר תקדים החרימו את עדר הצאן ששמר על אדמות האזור.

תושבי הגבע מסרו: "מה שקרה פה הלילה הוא אירוע שלא נראה כמותו בעשור האחרון. פגיעה בעדרי הצאן ששומרים על השטחים הפתוחים ומהווים קודש הקודשים של ההתיישבות החלוצית".

"המצב ההזוי בו כמעט בכל לילה בתקופה האחרונה מתרחש הרס בהתיישבות – הוא חרפה וכתם בל יימחה על שר הביטחון ויתר שרי הממשלה שעומדים מנגד, אולם החרמת העדר היא חציית הקו האדום ביותר על ידי האלוף בלוט שמוביל את מסע הרדיפה. אנו קוראים לכם היום: הסירו ידיכם מכלי המערכה הציוניים ביותר שמצילים את עתיד יהודה ושומרון, לא ניתן לכם לפגוע במפעל ההתיישבות".

מהמנהל האזרחי נמסר: " כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה חוזרת כנגד מספר רכיבי בינוי לא חוקיים ישראליים שנבנו במרחב ראשיידאת שבחטיבה המרחבית עציון. יודגש כי רכיבי הבינוי הוקמו בניגוד לחוק בשטח B. הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם אלוף פיקוד מרכז, בעקבות כך שבמקום בוצעו פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים שהשפיעו על ביטחון האזור".

"צה״ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת החוק והסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים לא חוקיים הפוגעים בבטחון ויציבות האזור".