השוואות קשות, ביקורת חריפה ואכזבה גדולה: כך מגיבים צופים רבים ברשתות החברתיות לפרק האחרון של "אהבה חדשה" ברשת 13, לעומת התוכנית "ווארט" ששודרה עד לא מזמן

הקהל ברשתות החברתיות זועם. אחרי שהסתיימה בהצלחה התוכנית "ווארט" של רשת 13, עלתה העונה החמישית של "אהבה חדשה" – תוכנית השידוכים הנוספת של הרשת – והפער בין השתיים בולט מאוד בעיני הצופים. תגובות ביקורת רבות עולות ברשתות החברתיות, ומוקד הסערה הוא אחד המשתתפים: דביר סולומון.

הרקע לסערה: התנהגות שנויה במחלוקת

במהלך הפרק האחרון ששודר, דביר העלה שוב ושוב את נושא המיניות מול מעיין רז, הבחורה ששודכה לו. בעוד שרז האמינה כי מגע ומיניות מגיעים אחרי שכבר יש אהבה וזוגיות, דביר המשיך להגדיר את עצמו "אדם מיני" ולהצהיר כי זה חלק ממנו.

בין היתר אמר: "אם בא לי לתפוס אותך בשוק או בטוסיק זו זכותי", ומעיין הגיבה חד-משמעית: "זו תוכנית למציאת אהבה, לא מזמוזיאדה".

הפלירטוט הכפול

בנוסף, אחרי השיחה עם מעיין, דביר ישב לשיחה עם ליה נוגה, משתתפת נוספת בתוכנית. השיחה לא הייתה תמימה: דביר רמז שהוא מעוניין בה, וניסה להבין אם גם היא מעוניינת בו, בעוד שהוא עדיין משודך למעיין.

ליה דחתה אותו והסבירה שהוא אמנם הטעם שלה מבחינה חיצונית, אבל היא לא תסכים שיקרה משהו רומנטי ביניהם בתוכנית – בוודאי לא כשהוא עדיין עם מעיין.

תגובות קשות ברשתות החברתיות

אחרי שידור הפרק פרצה סערה. אושיית הרשת מאור אוהב עמי כתב על דביר: "זיווג שרק מחפש מגע, חי בסרט שהוא 'יתן לה כאפות לישבן' בטלוויזיה וכשהיא לא בעניין אז עולה לבחורה אחרת ופוגע בה בשיא הפריים טיים. מודה? נגעלתי. זה למה קשה כ״כ למצוא אהבה כי יש גברים דושים תל אביבים חיים בסרט פחי אשפה שרק מיניות מעניינת אותם ולא אהבה אמיתית".

אוהב עצמי הוסיף וכתב: "איפה 'אהבה חדשה' ואיפה 'וורט', אלפי אלפי הבדלות. תוכנית פח, עלק באים לחפש אהבה, באים לחפש שנייה של תהילה בשקל".

מגיבים נוספים הצטרפו: "הוא לא בא לחפש אהבה מיניות זה בראש שלו". מגיבה נוספת כתבה: "ווארט תוכנית כל כך יפה וכל כך כיף לראות נהניתי מכל פרק ופרק ואפילו חייכתי ושמחתי איתם. בתוכנית הזאת אהבה חדשה הכול מרגיש מיני ומגע וחשוף וריכולים, איזה הבדל עצום בין התוכניות!!"

מגיבים נוספים כתבו: "אני מלכתחילה לא רואה את התוכנית הזאת. ראיתי פעם אחת להספיק לי. ממש מגעיל. בלי רמה. אין על ווארט. חתונמי כבר הרבה יותר טוב." מגיבה אחרת ציינה: "האמת הפשוטה היא- שאחרי שצופים בווארט, אי אפשר לצפות בזבל הזה!"

ההתנצלות: "לא יודע מה עבר עליי"

אחרי שידור הפרק, דביר התנצל וכתב: "צפיתי הערב בפרק והתכווצה לי הבטן. הדרך שבה עשיתי את הדברים הייתה טעות, ואני לוקח עליה אחריות מלאה! התנצלתי מול מעיין בזמן שהיינו בתוכנית ואני רוצה להתנצל שוב מעומק ליבי. מעיין בחורה מדהימה ולא יגיע לדרך שבה פעלתי. הייתי צריך לבוא ולדבר איתה דבר ראשון ולהיות הכי כן איתה ועל זה אני מצטער. זה נוגד את הערכים שלי, אני באמת לא יודע מה עבר עליי באותם רגעים, אבל אני יכולה להגיד שלמדתי מזה לגמרי."