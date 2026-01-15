אזרח שנהג בכביש 449, המחבר בין עופרה לצפון יריחו, דיווח למשטרה כי הושלכו לעברו מטען צינור ובקבוק תעברה. שוטרים וכוחות צה"ל מבצעים סריקות אחר המחבלים החשודים

אירוע חריג בכביש באזור בנימין: במשטרה התקבל הערב (חמישי) דיווח מאזרח כי מחבלים השליכו לעברו מטען צינור ובקבוקי תבערה על כביש 449.

כוחות המשטרה מתחנת בנימין הוזעקו למקום ומבצעים סריקות יחד עם כוחות צה״ל אחר החשודים במעשה, יש לציין כי לא היו נפגעים כתוצאה מהשלכת המטען ובקבוק התבערה. דובר צה"ל עדכן כי לוחמים קפצו למרחב כפר מאלכ שבחטיבת בנימין, לעבר ציר העלייה לבסיס בעל חצור.

כוחות חטיבת בנימין סורקים כעת במרחב אחר חשודים, הוטל כתר על כפר מאלכ. בשלב זה הכביש נחסם לתנועת כלי רכב משני הכיוונים וכוחות חבלה וזיהוי פלילי בדרכם למקום.