על רקע המתיחות מול איראן: הבית הלבן הודיע כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ימסור הצהרה לתקשורת הערב (שלישי) בשעה 21:00 (לפי שעון ישראל, 14:00 שעון מקומי).

יש לציין כי מדובר בהצהרה שתוכננה מראש, כחלק מביקור של טראמפ במפעל לייצור רכבים של חברת "פורד" בעיר דטרויט. בשלב זה לא ידוע האם טראמפ יתייחס לנושא המחאות באיראן והאפשרות של תקיפה אמריקנית במדינה.

כאמור, טראמפ פנה מוקדם יותר היום לבני העם האיראני המפגינים נגד המשטר, כשהוא עודד אותם להמשיך במחאה למרות ניסיונות הדיכוי האלימים והדיווחים על ירי במפגינים ברחבי המדינה. "פטריוטים איראנים, תמשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם!!!" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד".

עוד הוסיף ואמר כי "ביטלתי את כל הפגישות עם פקידים איראנים עד שההרג חסר הטעם של המפגינים ייפסק". בסיכום הציוץ טראמפ הבטיח כי "העזרה בדרך", לצד הכיתוב "MIGA" – ראשי תיבות של "Make Iran Great Again", בפראפרזה על סיסמת הבחירות הידועה שלו וראשי התיבות "MAGA" שהופיעו בקמפיינים של המפלגה הרפובליקנית.