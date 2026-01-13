בית ספר שנמצא סמוך לסכר בית זית פונה לאחר שעלה על גדותיו ומחשש לחסימת צירים. מחסום המנהרות נחסם מכיוון הגוש לירושלים, מומלץ לא להגיע לאזור

הסערה נמשכת וגורמת ללא מעט נזקים בדרכה, שעות רבות לאחר שהחלה כבר אתמול (שני). הבוקר ​לוחמי אש מתחנת בית שמש חילצו של שני לכודים- גבר ואישה, שרכבם נקלע להצפה באבו גוש.

​במהלך האירוע, נוצר קשר ישיר בין מוקד 102 לנהג שדיווח כי המים הגיעו לקו החלונות והם אינם יכולים לצאת. לוחמי האש חילצו את השניים בריאים ושלמים. מיד לאחר החילוץ, האישה איבדה את הכרתה, חובש כבאות והצלה שהיה כחלק מהצוות העניק לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח ובהמשך היא פונתה על ידי מד"א לבית החולים להמשך טיפול.

​רב רשף שלומי סעדון, מפקד האירוע: "פעלנו תחת תנאי מזג אוויר קיצוניים וזרימת מים חזקה שהגיעה עד לגובה חלונות הרכב. בשל הלחץ על הדלתות והחשש לחיי הלכודים, חילצנו אותם בזהירות רבה ובמהירות הנדרשת. המקצועיות והמהירות של לוחמי האש מנעו אסון כבד".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: תיעוד מבצעי כב"ה)

במקביל, בית ספר חקלאי באזור סכר בית זית פונה בעקבות הצפה. ההנחיה ניתנה כצעד מנע בשל חסימת צירים. גם מחסום המנהרות חסום לכיוון ירושלים עקב הצפות בכביש.

עקב הצפות רבות כביש המנהרות נחסם מכיוון הגוש לירושלים, ישנם עומסים במקום. התנועה מופנית לכיוון הר גילה.