אחרי הסערה סביב טקס הקולנוע שיזם זוהר הצעת חוק הקולנוע (ביטול מאגר הלקטורים), צפויה לעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. על פי ההצעה הקרנות יחליטו בעצמן מבין מגוון רחב של יוצרים ישראליים, איזה סרטים יתוקצבו

אחרי טקס הקולנוע הלאומי, רפורמת הקולנוע של שר התרבות מיקי זוהר עולה שלב: ביטול חוק הלקטורים יאושר הערב (שני) במליאת הכנסת. עד היום היה נהוג כי הלקטורים העריכו תסריטים עבור קרנות הקולנוע במדינה, החוק החדש של זוהר מציע לבטל את הבחינה שלהם בחומרים.

הצעת חוק הקולנוע (ביטול מאגר הלקטורים), שיזם שר התרבות והספורט מיקי זוהר כחלק מרפורמת הקולנוע, תעבור הערב בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ותימחק מספר החוקים של מדינת ישראל, מה שיוביל לביטול השליטה של קומץ אנשים על תעשיית הקולנוע הישראלי שבוחרים באיזה סרטים להשקיע. מכאן ולהבא הקרנות יחליטו בעצמן מבין מגוון רחב של יוצרים ישראליים מכל חלקי העם, איזה סרטים יתוקצבו.

ההצעה אותה יזם השר זוהר, נועדה לפשט את הליכי התמיכה ביוצרים באמצעות קרנות הקולנוע בישראל. על כן, קרנות הקולנוע לא יחויבו עוד להעסיק לקטורים מתוך המאגר הממשלתי, ויוכלו לבחור את אנשי המקצוע באופן עצמאי – בכפוף להנחיות שיקבעו במבחני התמיכה, לרבות לעניין השקיפות, מניעת ניגוד עניינים ותקופת ההעסקה.

מאגר הלקטורים נועד במקור להגביר את השקיפות ואת הגיוון החברתי בקרב מעריכי התסריטים, אך בפועל נמצא כי לא השיג את מטרותיו, והביא עמו דעות מוקדמות של תוכן לתקצוב שלא תמיד ענה בקנה אחד עם אהבת הקהל הישראלי. רפורמת הקולנוע של השר מיקי זוהר נכנסה לתוקף בתחילת שנת 2025 וביטול החוק כעת הוא שלב משמעותי ומרכזי בהליך בחירת הסרטים ע״י קרנות הקולנוע.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "מדובר בצעד חשוב להחזרת הקולנוע הישראלי לקהל הישראלי. הקהל הוא שיקבע את הסרטים אותם הוא רוצה לראות ואת מי הוא רוצה לממן. אנחנו ממשיכים לפעול למען תרבות חופשית, מגוונת ואיכותית, אך לא ייתכן שמדינת ישראל תממן תכנים שמוציאים את דיבתה ואת דיבת חיילי צה״ל הגיבורים בעולם".