האנטישמיות מתגברת: בית הכנסת הגדול במיסיסיפי הוצת במהלך השבת. נעצר חשוד בהצתה. חוקר הכבאות הראשי, צ'ארלס פלטון, קבע כי מדובר בהצתה מכוונת

האנטישמיות מתגברת: בית הכנסת בעיר ג'קסון במיסיסיפי, הגדול ביותר במדינה הוצת במהלך השבת. נעצר חשוד בהצתה. חוקר הכבאות הראשי, צ'ארלס פלטון, קבע היום (ראשון) כי מדובר בהצתה מכוונת.

כוחות משותפים של מחלקת הכבאות של ג'קסון, ה-FBI והרשות הפדרלית לאכיפת נושאי אלכוהול, טבק ונשק (ATF) עצרו חשוד בשבת בלילה. זאת לאחר שחוקר הכבאות הראשי, צ'ארלס פלטון, קבע כי מדובר בהצתה מכוונת. בשלב זה, החוקרים טרם פרסמו את זהות החשוד או את האישומים העומדים נגדו.

עוד באותו נושא מסר מטראמפ לנתניהו? המשפיען האנטישמי התארח בבית הלבן 17:38 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

הדיווח על השריפה בקהילת "בית ישראל" התקבל סמוך לשעה 3:00 לפנות בוקר ביום שבת. איש מהמתפללים לא נפגע באירוע, אך הנזק לרכוש כבד: הספרייה והמשרדים המנהליים של בית הכנסת היחיד בג'קסון הפכו לעיי חורבות מפויחים.

לפי מנהיגי הקהילה, שני ספרי תורה הושמדו כליל וחמישה נוספים ניזוקו בלהבות שפרצו בעיצומו של יום המנוחה היהודי. עם זאת, ספר תורה אחד ששרד את השואה והוצג בתוך ארון זכוכית, נותר ללא פגע. בעקבות האירוע, הודיעה הנהלת בית הכנסת על השעיית התפילות והשירותים עד להודעה חדשה.

נשיא הקהילה במיסיסיפי: "קיבלנו פניות מבתי כנסת אחרים"

"כבר קיבלנו פניות מבתי כנסת אחרים באזור ג'קסון ואנו מעריכים מאוד את תמיכתם בזמן הקשה הזה", מסר נשיא הקהילה, זאק שמפר. החוקרים טרם קבעו מה היה המניע להצתה, והאם מדובר בפשע שנאה. האירוע מצטרף לשורה של תקיפות נגד קהילות יהודיות בארה"ב בשנים האחרונות, בהן הפיגועים בפיטסבורג, באזור סן דייגו ובקוליביל, טקסס. המשרד לביטחון המולדת של מיסיסיפי מסייע אף הוא בחקירה.

We are outraged by the arson attack that severely damaged Beth Israel Congregation, the largest synagogue in Mississippi. While no one was hurt, the synagogue was extensively damaged, several Torah scrolls were destroyed, and the congregation— the only synagogue in Jackson —… pic.twitter.com/CkPqLLFMeR — American Jewish Committee (@AJCGlobal) January 11, 2026

ראש עיריית ג'קסון, ג'ון הורן, מסר כי שוחח עם נשיא הקהילה והביע תקווה ל"פתרון מהיר באשר למקור הפעולות הללו". הורן הוסיף: "אני מקווה שכל תושבי מיסיסיפי וג'קסון יתחייבו להתקדם מעבר להתנהגות כזו וימצאו דרך שבה כולנו נוכל לחיות יחד".

נכון למוצאי שבת, ריח הפיח עדיין עמד באוויר סביב המבנה. מצלמת אבטחה נמסה נראתה על האגף הצפון-מזרחי של הבניין, ושישה חלונות כוסו בלוחות עץ. סוכני FBI תועדו כשהם אוספים תמונות וסרטונים מאנשים שנכחו בחניון, בזמן שחברי הקהילה והנהגת בית הכנסת שהו במקום לאורך כל היום כדי להעריך את גודל האסון.