השירות המטאורולוגי מעדכן על מערכת חורפית עצימה ותביא איתה כמויות משקעים אדירות, חשש כבד לשיטפונות ביהודה ושומרון, והיערמות של שלג בצפון הגולן

מזג האוויר הסוער עושה את דרכו לישראל וצפוי לכלול רוחות עזות, גשמים כבדים, הצפות, שיטפונות וגם שלגים בהרי הצפון. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, הגשם יחל מחר בשעות אחר הצהריים בצפון הארץ, ויתפשט במהירות במהלך הערב עד לצפון הנגב.

שיא המערכת: יותר מ-100 מ"מ גשם בבנימין ובירושלים

במהלך הלילה שבין שני לשלישי, הגשמים יהיו משמעותיים וילוו בסופות רעמים, ברקים וברד. עיקר כמויות המשקעים יירדו בהרי הצפון והמרכז, שם צפויות כמויות של 60-80 מ"מ. דגש מיוחד ניתן לאזור בנימין שבשומרון והרי יהודה, כולל ירושלים, שם עשויים לרדת מעל 100 מ"מ גשם בפרק זמן קצר של 12 עד 18 שעות בלבד. במישור החוף ובשפלה צפויים כ-30-60 מ"מ של גשם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רוחות בכנרת צילום- אייל כהן, איגוד ערים כינרת

התרעה "אדומה" בחוף

רוחות בעוצמה חריגה הרוחות יתחזקו מאוד מחר בערב ויגיעו לשיאן בין החצי השני של הלילה ועד יום שלישי בצהריים. באזור החוף תופעל התרעת רוחות "אדומה" מחצות ועד שלישי בצהריים, עם משבים שעלולים להגיע ל-100 עד 110 קמ"ש. מדובר ברוחות עם פוטנציאל נזק ממשי, וייתכנו קריסות עצים, פגיעה בתשתיות ואף שיבושים בטיסות בבוקר יום שלישי. עוד קודם לגשמים, הרוחות העזות יגרמו לאובך ולהגבלות ראות בנגב המרכזי והצפוני.

חשש כבד משיטפונות ושלג בצפון

בשל כמויות המשקעים החריגות, קיים חשש כבד לשיטפונות משמעותיים בנחלי ים המלח ומדבר יהודה, בבקעת הירדן, בהרי ירושלים, בשומרון ובגליל התחתון. הצפות צפויות גם במישור החוף הדרומי, באזור אשדוד ואשקלון.

בגזרת השלג: בחרמון צפוי שלג כבד, אך הפעם המערכת תביא היערמות של מספר סנטימטרים גם בצפון רמת הגולן (מגובה 1,000 מטרים), וייתכן שגם בפסגת הר מירון.

הרוחות צפויות להיחלש בהדרגה רק בחצי השני של יום שלישי. הציבור נקרא לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות גופי החירום.