דיאנה גולבי הספיקה לכבוש במות רבות. החל מהבת התיאטרון שם היא משחקת, במת "כוכב נולד" שם זכתה, וגם "הכוכב הבא" שם הגיעה למקום השני. עכשיו היא חוזרת לחזק את קריירת המוזיקה שלה עם סינגל חדש

דיאנה גולבי היא שחקנית וזמרת, שכבשה בעבר את שתי תוכנית הריאליטי של מוזיקה החזקות במדינה. גולבי זכתה במקום הראשון בתוכנית "כוכב נולד", והגיעה גם למקום השני ב"הכוכב הבא". היום (ראשון) היא מוציאה סינגל חדש בשם "צא לי מהראש".

צפו בקליפ של דיאנה גולבי – "צא לי מהראש":

דיאנה גולבי התמודדה בתוכנית המציאות "כוכב נולד" 8, בשנת 2010. שם ניצחה וקטפה את המקום הראשון, כשאחריה הגיעו עידן עמדי ואוהד שרגאי.

כמה שנים אחר כך, התמודדה שוב בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2017". שם הגיעה למקום השני, ומי שנבחר לייצג אותנו באירוויזיון באותה שנה היה אימרי זיו.

על הסינגל "צא לי מהראש"

הסינגל החדש של גולבי, "צא לי מהראש", הוא שיר ראשון מתוך מיני-אלבום עליו היא עובדת בימים אלו. בשיר היא חוזרת לרוק שכל כך היה מזוהה איתה, ואף לוקחת את זה צעד קדימה אל מחוזות המטאל והרוק הכבד.

גולבי כתבה, הלחינה והפיקה בעצמה את השיר, וחברה במהלך יצירת השיר גם למוזיקאי והמפיק יוסי סאסי.