בנגלדש הודיעה בסוף השבוע לארצות הברית כי היא מעוניינת להצטרף לכוח הייצוב הבינלאומי שאמור להיות מוצב ברצועת עזה. כך עולה מדיווח של סוכנות רויטרס.

לפי הודעת ממשלת בנגלדש, היועץ לביטחון לאומי ח’לילור רחמן נפגש בוושינגטון עם הדיפלומטים האמריקאים אליסון הוקר ופול קאפור, ובמהלך הפגישה הביע "עניין עקרוני" של בנגלדש להיות חלק מהכוח הבינלאומי המתוכנן.

בהודעה לא נמסרו פרטים באשר להיקף המעורבות האפשרית או לאופי התרומה שבנגלדש שוקלת. במחלקת המדינה של ארצות הברית לא נמסרה תגובה מיידית לדיווח.

המהלך האפשרי של בנגלדש מגיע על רקע החלטת מועצת הביטחון של האו"ם שאומצה באמצע נובמבר, ואשר הסמיכה הקמת כוח ייצוב בינלאומי זמני בעזה, לאחר תחילתה של הפסקת האש באוקטובר.