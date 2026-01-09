אחרי התגברות המחאות בארצו, מנהיג איראן עלי חמינאי נשא נאום לציבור ותקף את נשיא ארה"ב: "יש כמה פורעים שמנסים לרצות את נשיא ארה"ב באמצעות הרס. אני קורא לטראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו"

על רקע התגברות המחאות נגד משטר האייתוללות אמש, מנהיג איראן עלי חמינאי נשא היום (שישי) הצהרה מיוחדת לתקשורת בה התייחס לראשונה לאירועים. בדבריו תקף גם את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, וקרא לו שלא להתערב בעניינים הפנימיים של איראן.

"אני מבקש מהאיראנים להישאר מאוחדים, לשמור על מוכנות ואחדות. אומה מאוחדת תגבר על כל אויב" אמר המנהיג העליון. לטענתו, "יש כמה פורעים שמנסים לרצות את נשיא ארה"ב באמצעות הרס וגרימת נזק לרכוש ציבורי. אני קורא לטראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו".

"הנשיא דונלד טראמפ צריך לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם. ידיה של אמריקה מוכתמות בדם של יותר מאלף איראנים, כולל מנהיגים וחפים מפשע" הוסיף חמינאי. "איראן עומדת איתנה, ולא תוותר אפילו במילימטר על עקרונותיה. הרפובליקה האיסלאמית לא תסבול עבודה של שכירי חרב בעבור זרים".

כזכור, טראמפ התייחס אמש למצב המסלים בהפגנות באיראן נגד המשטר ויציבות השלטון האיראני, כשאמר לרשת פוקס ניוז כי "הם לא במצב טוב. הם במצב רע, רע מאוד". עוד הוסיף והודיע כי הם "צופים בהפגנות מקרוב" ושיגרה אזהרה נוזפת לעבר המשטר האיראני מפני פגיעה במפגינים.

טראמפ הסביר כי העביר מסרים ישירים לאיראנים והזהיר כי "אני הודעתי להם שאם הם יתחילו להרוג אנשים במהלך המחאות, אנחנו נכה אותם קשה מאוד".