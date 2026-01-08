ברקע ההיערכות של ישראל לעימות עם איראן וחיזבאללה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מבטל את הנוהג של הדממות או חופשות מרוכזות: "צאו מנקודת הנחה שנופתע"

ברקע הדיווחים על עימות מתקרב בין ישראל לאיראן, ובצל ההתארגנות של חיזבאללה לעימות נוסף עם ישראל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מבטל את הנוהג של הדממות או חופשות מרוכזות.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', בשיחה סגורה למפקדי חטיבות וגדודים, אמר זמיר: "מצב היסוד של צה"ל הוא הפתעה. צאו מנקודת הנחה שנופתע ומשכך לזה צריך להיערך. עוד הבהיר הרמטכ"ל כי הוא לא רוצה לשמוע על "הדממות" או "חופשות מרוכזות" עד להודעה חדשה, מאחר שזה נוגד את מצב היסוד של צה"ל תחת פיקודו, שאמור להיות ערוך בכל רגע לפתיחה במלחמה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

כזכור, אמש, רמז זמירעל המציאות הרגישה בכלל הזירות בכנס "מנהיגים בחזית העורף" במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ, מפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר ועשרות ראשי רשויות.

"נדע להתכונן ולפעול מול ההתפתחויות השונות, אנחנו נערכים להפתעות. המוכנות למלחמה היא המצפן עבורנו, אנחנו פועלים כל העת לשמירה על ביטחון המדינה ואזרחיה", אמר.