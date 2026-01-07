מועצת גדולי תורה של אגודת ישראל התכנסה הערב כדי לדון בחוק הגיוס ולא קיבלה החלטה. בין האדמו"ר מגור שמתנגד לכל חוק, לבין האדמו"ר מבעלזא מציע להמתין, נתניהו יכול להיות שמח

כינוס מיוחד של מועצת גדולי תורה של אגודת ישראל (הפלג החסידי ביהדות התורה), נערך היום בירושלים, בסיומו לא התקבלה החלטה.

ההתכנסות של שמונת האדמו"רים שמייצגים את הקהילות החסידיות הגדולות בהן גור, ויז'ניץ, צאנז, בעלזא, סערט-ויז'ניץ, מודז'יץ ועוד. הכינוס הוזז מבני ברק לירושלים כדי שהאדמו"ר מבעלזא יוכל להשתתף.

האדמו"רים ידונו בחוק הגיוס שעומד כרגע לדיון בכנסת, הצעת החוק שדרעי מש"ס וגפני מדגל התורה מציעים לקדם ולחוקק בקריאה שנייה ושלישית. נזכיר כי האדמו"ר מגור מתנגד לכל חוק גיוס, ואף הורה לנציגו בכנסת – יצחק גולדקנופף לפרוש מהממשלה ומהקואליציה יום לפני פרוץ המלחמה עם איראן. ש"ס, דגל התורה ושאר אגודת ישראל פרשו כחודש לאחר מכן, לקראת סיום מושב הקיץ.

בתוך מועצת גדולי התורה, האדמו"ר מגור כאמור, דורש להתנגד לחוק, לעומתו האדמו"ר מבעלזא בדעה שיש לתת לממשלה עוד קצת זמן להשלים את החקיקה. שאר האדמו"רים נמצאים בין שני הקצוות האלה.

הדיון הסתיים בפתאומיות כשהאדמו"רים מתפזרים בלי לקרוא לחברי הכנסת פנימה ומבלי להקריא החלטה. נראה כי הם החליטו לא להחליט. ולמעשה לתת הזדמנות נוספת לקואליציה להעביר את חוק הגיוס.

מי שיכול להיות שמח הערב, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו שמשיך להבטיח כי יעביר את החוק הגיוס.