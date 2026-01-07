הזמר והיוצר דניאל יצחקי, כישרון צעיר בהתחלתה של דרכו המוזיקלית, מוציא סינגל ראשון מאלבום חדש בשם "הבושה". השיר עוסק בנושא אוניברסלי של בושה והלקאה עצמית

הזמר והיוצר דניאל יצחקי ממשיך לבסס את מעמדו בסצנת המוזיקה הישראלית עם סינגל חדש ומסקרן.

"הבושה" הוא השיר הראשון מאלבום שני שמכין יצחקי, אחרי אלבום בכורה שהצליח להיכנס לפלייליסטים שונים ברדיו ובשירותי הסטרימינג.

השיר עוסק בהלקאה עצמית בעולם מורכב – חטא שרבים חוטאים בו ומתביישים בו במקביל.

צפו בקליפ לשירו של דניאל יצחקי – "הבושה":

מסלול מוזיקלי ייחודי מירושלים

דניאל יצחקי גדל בירושלים, שם כבר מגיל צעיר בחר בדרך לא שגרתית. הוא נהג לברוח משיעורים בבית הספר כדי לנגן בפסנתר, והיה חריג בנוף משאר חבריו.

הוא למד באקדמיה למוזיקה בירושלים והתמחה בג'אז, אך פחות התחבר למסגרת הלימודים שם.

מפגש מקרי במופע מחווה לביטלס, לצד אמנים כמו עלמה גוב ו-Allan Tune, שינה את מסלולו והכניס אותו לאסופת כשרונות בסצנת המוזיקה המקומית.

פריצה והצלחה מתמשכת

בשנה האחרונה כבש יצחקי לבבות בהופעה בפסטיבל אינדינגב, ומאז הוא דוהר במסלול מהיר להפוך לשם מרכזי בקרב חובבי המוזיקה.

כיאה ליוצר טוטאלי, הוא כתב את כל שירי האלבום החדש, הפיק אותו מוזיקלית ומנגן בו על רוב הכלים.

האלבום המלא יושק בקרוב בהפצת יוניברסל מיוזיק, ו"הבושה" הוא הסנונית הראשונה שמבטיחה המשך מרתק לדרכו של יצחקי.

תתחילו לתרגל את גלגול השם על הלשון, כי ייתכן דניאל יצחקי הולך להיות תופעה בסצנת המוזיקה הישראלית.