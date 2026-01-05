בעמוד אינסטגרם משותף של השניים, הודו ישראל ומעיין מול קהל העוקבים כי בלי ליווי ריגשי הם כנראה היו מתגרשים. הזוג הכיר בתוכנית השידוכים "ווארט" של רשת 13, והיה בין הזוגות המבטיחים של העונה. השניים התחתנו ומנהלים יחד זוגיות "פרק ב'". בסרטון משותף הם חושפים את האמת שלא רואים באינסטגרם.
בסרטון המשותף שפרסמו השניים, אמר ישראל: "אם לא היה לנו סיוע מהתוכנית, שזה טיפול ריגשי ופסיכולוגים וכל הדברים האלה – לפני החתונה לא היינו מתחתנים, אחרי החתונה היינו מתגרשים. כן, זה נשמע פתטי, אבל פרק ב' זה מטורף."
מעיין חיזקה והוסיפה: "תדעו לכם, פרק ב' זה מאוד מורכב, זו עבודה יומיומית, זה הרבה ויתורים. אנחנו מאוד אוהבים אחד את השנייה אבל זו עבודה. הוא עם הילדים שלו, אני עם הילד שלי, כל אחד צריך לבוא אחד לקראת השנייה."
גם ישראל הסכים ואמר: "באמת מלא אתגרים". היה חשוב לו להבהיר שלא תאמינו לכל דבר שאתם רואים ברשתות החברתיות: "שתדעו שגם אצלנו, נכון אתם רואים על המסך כאילו הכל טוב? נכון, הכל טוב ואנחנו אוהבים, אבל זה הרבה אתגרים."
"אבל לא הכל ורוד, שלא תחשבו", הוסיפה מעיין, וסיכמה: "הרבה תפילות והרבה עבודה."
