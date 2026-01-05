חברת הכנסת אביגדור ליברמן קרא להקים מפלגה חרדית חדשה: "דברי חבר הכנסת גולדקנופף על הטלאי הצהוב הם חילול השם וחילול זכר קורבנות השואה"

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, קרא היום (שני) בישיבת הסיעה, להקים מפלגה חרדית מודרנית שתשתלב בחברה.

עוד הוא הוסיף: "דברי חבר הכנסת גולדקנופף על הטלאי הצהוב הם חילול השם וחילול זכר קורבנות השואה. מה שמעניין אותם זה לא תורת ישראל, אלא תורת התקציבים. הציבור החרדי הרבה יותר פתוח ונכון להשתלב בחברה ולהתגייס. הוא רוצה להיות חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית.

אני קורא לציבור החרדי להקים מפלגה שתייצג אותם באמת ואני מאוד מקווה שבבחירות הבאות נראה מפלגה חרדית מודרנית שתשאף להיות חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית".

בנוסף אמר ליברמן: "אני אומר בצורה חד משמעית: לא תהיה קואליציה של 58 ולא נישען על אף אחד. תהיה קואליציה ציונית של 63 – ללא חרדיות וערביות. רק לפי קווי היסוד שלי, ובראשם גיוס לכל אזרח במדינת ישראל.

ישראל ביתנו לא תתפשר במילימטר על חוק הגיוס. היו לי פניות מגורמים בכירים בעולם החרדי. הם אמרו לי "אנחנו לא סובלים את נתניהו". תן לנו קצה חוט ונלך איתך. אמרתי לא יהיה. אני לא עומד למכירה. לא אתפשר במילימטר. אצלי מילה זו מילה".

כמו כן הוא הביע דעה חיובית בנוגע לחוק של השר שלמה קרעי בתקשורת: "כל אדם פרטי שרוצה לפתוח ערוץ או כלי תקשורת – מוזמן ומבורך. ישראל ביתנו בעד כלכלה חופשית ובעד תקשורת חופשית".