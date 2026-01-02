לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר איום חריף לאיראן והזהיר אותו שלא ירה על אזרחים מפגינים – חמינאי בתגובה ראשונה לכך

עלי לאריג'אני, יועצו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, אמר היום (שישי) כי "טראמפ חייב להבין שהתערבות אמריקנית בהפגנות תוביל לערעור היציבות של האזור כולו ולפגיעה באינטרסים האמריקניים".

את הדברים הוא אמר בתגובה לאיום של נשיא ארה"ב טראמפ שהגיב להפגנות בארה"ב ואמר: "אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם, ארצות הברית של אמריקה תבוא לעזרתם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך".

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס אמש לראשונה לגל המחאות הנרחב בארצו, כשהתחייב להעניק סיוע לכל אזרחי איראן – מבלי לפרט במה מדובר או כיצד המהלך יבוצע.

עוד באותו נושא טראמפ בתגובה דרמטית על המחאות באיראן: "נבוא לעזרתם" 10:16 | גיא עזרא 0 0 😀 👏

"קיבלנו החלטה, שנודיע עליה מאוחר יותר, לספק סיוע לכל בני העם האיראני" אמר פזשכיאן. "אנחנו רואים את פרנסת העם ורווחת התושבים כקו אדום. אנחנו גפ רואים את עצמנו כעובדים של העם האיראני. אין בעיה שלא ניתן לפתור".

הנשיא האיראני הוסיף ואמר כי הממשלה היא זו שאחראית לחוסר שביעות הרצון של האזרחים. "ברור שהעם לא מרוצה, ואנחנו מצטערים על כך" טען בפני השרים וחברי הפרלמנט. . "אל תאשימו את ארה"ב – אנחנו אלה שצריכים לשרת את העם ולגרום לו להיות מרוצה, ואנחנו אלה שחייבים לנשות למצוא פתרונות לבעיות שלהם".