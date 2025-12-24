הסיעות החרדיות זועמות על אמיר אוחנה שהפר משמעת קואליציוניות והצביע עם האופוזיציה על חוק נישואים אזרחיים והודיעו כי לא יתמכו בו בעתיד לתפקיד יו"ר הכנסת

הקואליציה מתפרקת. סיעת דגל התורה (הפלג הליטאי בתוך יהדות התורה) בהתקפה חריפה על יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שהפר את המשמעת הקואליציונית והצביע עם האופוזיציה בעד נישואים אזרחיים.

ההצבעה נפלה ברוב של 48 מול 36 וההצעה נפלה.

"אמיר אוחנה עשה מעשה שלא יעשה ותמך בחוק נישואים אזרחיים של האופוזיציה, בניגוד לסיכום שבין הליכוד ליהדות התורה – לשמור על הסטטוס קוו", נכתב בהודעת דגל התורה.

החרדים הוסיפו גם הכאה על חטא בכך שתמכו בו לתפקיד יו"ר הכנסת: "הטעות שנעתרנו לבקשת הליכוד ותמכנו בו להיות יו"ר הכנסת – לא תקרה שוב".

אחרי הליטאים, גם ש"ס נגררת: "והוציאה הודעת "מחאה חריפה" נגד אוחנה:מדובר בחוק המהווה פרצה חמורה בכרם ישראל, העלולה לערער את יסודות הזהות היהודית של מדינת ישראל. הצבעתו של יו״ר הכנסת יחד עם האופוזיציה בסוגיה רגישה ויסודית כל־כך, היא התרסה חמורה המוכיחה כי אינו ראוי לתפקידו כיו״ר הכנסת של המחנה האמוני".

אמיר אוחנה – האחראי על אסון מירון

נציין כי אמיר אוחנה היה השר לביטחון פנים, בזמן אסון מירון. ועדת החקירה הממלכתית קבעה כי הוא אחד האשמים העיקריים במחדל שהביא לאסון – בו נספו 44 בני אדם רובם המוחלט מהמגזר החרדי – וקבעה כי הוא לא יכול לשמש כשר לביטחון פנים יותר. למרות האחריות על האסון – כל חברי הקואליציה כולל הסיעות החרדיות ונציג מפלגת נועם – אבי מעוז – הצביעו בעדו לתפקיד יו"ר הכנסת.