בפרק החדש של הפודקאסט "הקול בראש", מנטליסט הספורט אלון סגל יוצא לשטח – אבל לא עם ג'יפים מפוארים. אריאל סטולר ועופר אסיף מקהילת "גרוטראלי" מספרים על מסעות מאתגרים עם רכבים מתפרקים, שהפכו למפעל של שיקום, ערבות הדדית ואהבת הארץ

אנחנו רגילים לחשוב על מסעות שטח במונחים של ג'יפים חדישים, טכנולוגיות 4X4 מתקדמות וציוד יוקרתי. אבל בפודקאסט "הקול בראש" השבוע, אלון סגל מפגיש אותנו עם עולם הפוך לגמרי, בו דווקא הפשטות והקושי הם אלו שבונים את הרוח.

אל האולפן הגיעו אריאל סטולר ועופר אסיף, נציגים בולטים של קהילת ה"גרוטראלי". מה שהתחיל אצלם כסקרנות וחיפוש אחר ריגוש נוסף במקביל לקריירה ולחיי המשפחה, הפך למשהו גדול הרבה יותר: קהילה של אנשים טובים שמגלים מחדש את הטבע הישראלי ואת הכוחות הטמונים בהם.

צפו בפרק המלא של "הקול בראש" עם אלון סגל

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אריאל סטולר ועופר אסיף באולפן סרוגים

בלי 4X4, עם הרבה נשמה

העיקרון של הגרוטראלי פשוט: יוצאים למסע עם רכבים ישנים ("גרוטאות"), ללא הנעה כפולה וללא עזרים טכנולוגיים מתוחכמים. זהו מפגש בלתי אמצעי בין האדם, הרכב והטבע. האתגרים שבדרך מחייבים יצירתיות, עבודת צוות ונחישות.

עופר אסיף מתאר בפודקאסט את הלך הרוח הייחודי של הקבוצה: "אין דבר כזה לא לסיים מסע". הסיפורים מהשטח מוכיחים זאת – כולל מקרה בו שני משתתפים צעדו אל קו הסיום כשהם נושאים את הסרן של הרכב על הכתפיים. העיקר לא לוותר.

מסע אל תוך הנפש

אך מעבר לאבק ולשמן המנועים, הגרוטראלי הוא סיפור של נתינה. הקהילה מקיימת שיתופי פעולה מרגשים עם עמותת נט"ל (נפגעי טראומה על רקע לאומי) ועם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בשיחה עם אלון סגל, מספר אריאל בהתרגשות על חייל פוסט-טראומתי שהצטרף למסע. בסיומו, אותו חייל אמר להם משפט שמסכם את הכל: "לא האמנתי שאני עוד יכול לצחוק". חוויות אלו מעניקות למשתתפים תחושת סיפוק אדירה ומוכיחות שהמסע המגבש הוא כלי טיפולי לכל דבר.

עוד באותו נושא "אוחנה או מלמיליאן?": מעוז צור מכריע בוויכוח של אוהדי בית"ר 17:30 | אלון סגל 1 0 😀 👏

הפרק הזה הוא תזכורת לכך שבתוך המציאות הישראלית המורכבת, ישנם איים של שפיות, אחווה ועשייה חיובית. אריאל ועופר הם חלק מפסיפס אנושי איכותי שמזכיר לנו כמה טוב ואחר יכול להיות כאן, בארצנו הקטנה.