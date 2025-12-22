יהונתן פולארד שריצה 30 שנה בכלא האמריקני בעוון ריגול לטובת ישראל – חושף אמירה מטרידה בה גורם ישראלי שכנע אותו להתאבד

יהונתן פולארד התראיין הבוקר (שני) לגלי צה"ל ושיתף כי הוא מאוכזב מיחסה של מדינת ישראל כלפיו במהלך שנות מאסרו בכלא בארה"ב.

לדבריו, הוא ציפה לקבל מהם תמיכה, ובמקום זאת הוא קיבל יחס קשה ומשפיל. הוא סיפר על מקרה אחד קשה במיוחד, שבו לטענתו נציג ישראלי הציע לו לשים קץ לחייו, כחלק מניסיון לסגור את הפרשה. הוא אמר כי הדברים נאמרו לו ישירות, והותירו אותו בהלם.

בדבריו הוא אמר: "עם כמה שהממשלה הישראלית התאכזבה מהמצב, לא היה צורך לשלוח אדם שיבוא אליי כדי לומר לי להתאבד. היה עדיף שממשלת ישראל הייתה באה להגן עליי, במקום להכחיש את המובן מאליו. מה שנעשה לי היה פשוט נורא".

עוד באותו נושא ישראל לארה"ב: איראן מתכננת לתקוף את ישראל 08:04 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

עוד הוא הוסיף כי הם אמרו לו: "אתה פטריוט, נכון? אז למה אתה גורם לכולנו לסבול כל כך? למה אתה לא עושה פשוט את הדבר הנכון? אנחנו נחזיר אותך הביתה, ניתן לך קבורה מכובדת, ונוכל לסגור את התיק הזה. ואני לא הבנתי למה הוא מתכוון".

לדבריו, מי שמנע את המהלך היה דווקא גורם אמריקני שנכח במקום, "ואז היה זה האמריקני שהביט בי ואמר לי: אסור לך לעשות את זה. אתה חייב לחיות, ואתה עוד תחזור הביתה יום אחד. האמריקני אמר לי את זה – אתה תחזור הביתה יום אחד".