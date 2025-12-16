המצב מחמיר: בעקבות ההתפשטות של מגפת השפעת, משרד הבריאות המליץ לאוכלוסיות בסיכון ולצוותים רפואיים בחזור לעטות מסיכות

בעקבות התפשטות מגפת השפעת, משרד הבריאות המליץ היום (שלישי) לאוכלוסיות בסיכון ולצוותים רפואיים לעטות מסיכות.

המשרד פרסם נתונים על המחלה וההתחסנות: על משרד הבריאות כמעט 16% מהאוכלוסייה התחסנו כבר נגד שפעת. חצי מהמתחסנים בני 65 ומעלה.

במספרים כמעט כל ישראלי שישי מחוסן כנגד שפעת. יותר מ-1.5 מיליון מחוסנים, שהם 15.7 אחוזים מהאוכלוסייה. היקפי הגידול במתחסנים הם על מעל שני אחוזים בפחות מעשרה ימים. מדובר ביותר מארבעה אחוזים מה-24 בנובמבר, אז עמד אחוז המתחסנים על 11% בלבד. 50.1% מכלל בנות ובני 65 שנים ומעלה התחסנו לשפעת, זאת למול 55% שהתחסנו בעונת החורף 2023-2022.

במערכת הבריאות מדגישים כי למרות העלייה היפה בשיעורי ההתחסנות, יש עוד מקום נרחב לשיפור בתחום זה. לצד המגמה החשובה הניכרת בהיקף המתחסנים, ובשל החשש מעונת שפעת קשה, שכבר החלה, נערכת מערכת הבריאות לתחלואה נרחבת וקשה יותר. לנוכח זאת, פועל משרד הבריאות באופן נרחב לקידומו של עיקרון הזהירות המונעת וממליץ לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות. כמו כן, ממליץ המשרד על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים.

ממשרד הבריאות נמסר כי צעד זה מצטרף להנחיית המשרד שפורסמה כבר בחוזר חורף, בחודש אוקטובר, על תגבור צוותים רפואיים על מנת להוריד עומסים ולתת מענה לתחלואת החורף. כחלק מההיערכות המערכתית, כינס משרד הבריאות את הצט"מ (צוות טיפול במגיפות) בשבוע שעבר לדיון מקיף בו הצטרפו מומחי הצוות לקריאת המשרד להתחסן בהקדם נגד השפעת, לה שותפים גם רופאים ומומחים בקופות החולים.

המסכות חוזרות? 514 מאושפזים עם שפעת

ההמלצה היא לכל האוכלוסייה מגיל ששה חודשים ומעלה להתחסן, אך בעיקר לבני 65 ומעלה ולחולים כרוניים. החיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין את ההידבקות במחלה, אך הוא מסייע בצורה משמעותית בהקלת החומרה שלה. חיסון של ילד כנגד שפעת עשוי לספק הגנה מסוימת גם למבוגרים סביבו.

על פי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), נכון לשבוע 49 דווחו 513 מאושפזים חדשים חיוביים לשפעת מסוג A ומקרה אחד חיובי לשפעת מסוג B בבתי החולים הכלליים, זאת לפי דיווח של 14 בתי חולים. במהלך שלושת השבועות האחרונים נפטרו ארבעה ילדים משפעת, שלושה מהם לא מחוסנים ואחד עם מחלות רקע משמעותיות. בהשוואה, במהלך העונה הקודמת נפטרו ארבעה ילדים משפעת, כאשר הראשון מהם נפטר בחודש דצמבר.

בעולם כולו השפעת אופיינה ברמות תחלואה גבוהות מהממוצע הרב שנתי ומוקדם מהרגיל. העלייה המוקדמת מהצפוי בתחלואה מתרחשת בעקבות תת זן חדש של שפעת. גם בישראל החלה השפעת מוקדם. אך נכון לעכשיו לא נצפית בעולם ובארץ תחלואת ילדים חריגה – מחלה חמורה או שיעור אשפוז גבוה יותר – ביחס להיקף התחלואה הכולל.