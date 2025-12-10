השחקנית מורן אטיאס נבחרה להנחות את הטקס הממלכתי החדש שיזם שר התרבות מיקי זוהר, שיתחרה בפרסי אופיר. הטקס יחלק פרסים בשווי מיליון ש"ח. אטיאס: "מתרגשת לעמוד על במה שמוקירה יוצרים ישראלים"

ההכנות לטקס פרסי הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט נכנסות להילוך גבוה. אתמול (שלישי) פורסם כי השחקנית והדוגמנית מורן אטיאס תנחה את האירוע החגיגי, שיתקיים בסוף החודש בירושלים. הטקס, שהוכרז לפני כשבוע על ידי השר מיקי זוהר, נועד להוות במה מרכזית לקולנוע הישראלי ולחזק את היצירה המקומית.

הטקס החדש, ששמו "פרסי הקולנוע הישראלי", יתחרה בטקס פרסי אופיר המסורתי. הוא ייערך ב-30 בדצמבר בבנייני האומה בירושלים, במעמד שר התרבות מיקי זוהר וראש עיריית ירושלים משה ליאון.

פרסים יוקרתיים וממלכתיים

במסגרת הטקס יוענקו פרסים ב-10 קטגוריות שונות, בסכום כולל של מיליון ש"ח. בין הקטגוריות: פרס לסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, פרס לסרט התיעודי הטוב ביותר, פרס לבימוי, תסריט, שחקן ושחקנית ראשיים, צילום, עריכה, סרט קצר או אנימציה, ופרס מפעל חיים בקולנוע.

המועמדים נבחרו על ידי חבר שופטים מקצועי מאנשי תעשיית הקולנוע, כאשר ההצעות הוגשו מלכתחילה על ידי הקהל הרחב. שמות המועמדים הסופיים צפויים להתפרסם בימים הקרובים.

"חיזוק היצירה הישראלית"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר מסר עם ההכרזה על הטקס: "אנו גאים לקיים לראשונה את הטקס הממלכתי החדש שנועד להעניק לתעשיית הקולנוע בישראל במה מרכזית, והוקרה על מצוינות בתחום. בעת הזו אני רואה משמעות רבה בחיזוק היצירה הישראלית והארת הקולות המספרים את הסיפור שלנו. זה צעד נוסף בחיזוק תעשיית הקולנוע ותמיכה ביצירה שמבטאת את הרוח הישראלית במיטבה. הקולנוע חוזר אל העם".

מורן אטיאס: "חשוב לספר את הסיפור היהודי"

מורן אטיאס, שתנחה את הערב, הביעה התרגשות לקראת התפקיד. "יש הרבה גאווה, והרבה ציפייה לערב שיחגוג את הכישרון המקומי", אמרה. "בעולם שמנסה להחרים ולבטל אותנו אני מתרגשת לעמוד על במה שמוקירה יוצרים ישראלים ותומכת בהמשך יצירות כחול לבן. היום יותר מתמיד חשוב לנו לספר את הסיפור היהודי עבורינו ועבור העולם כולו".

הטקס צפוי למשוך תשומת לב רבה בתעשיית הקולנוע הישראלית, על רקע הביקורת שהשמיע השר זוהר בעבר על בחירת הסרט הזוכה בפרס אופיר לייצג את ישראל באוסקר.