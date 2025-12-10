אחרי שבועות ארוכים שבהם התכסחו שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכל אייל זמיר, ההתקפלות של כ"ץ הבוקר היא טובה לאזרחי ישראל ולמזרח התיכון. טוב שהוא ידע מתי לעצור את המציאות ההזויה

אחרי שבועות ארוכים שבהם התכסחו שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכל אייל זמיר – הן בתקשורת, הן בהודעות דוברים, ועוד – הבוקר (רביעי) הגיעה ההתקפלות של השר. מישהו מלמעלה דאג שהמחלוקות וההודעות הללו בין השניים יפסקו.

כבר אתמול, בהודעתו של שר הביטחון לפיה הוא מאשר את כל המינויים שהציע ראש המטה הכללי – למעט הקצין גרמן גילטמן, שממילא לא רצה את התפקיד יותר – הייתה הסנונית הראשונה להתפייסות בין השניים.

אך ההודעה הבוקר, לפיה כ"ץ אינו בונה מסגרת ועדה משלו לבדיקת התחקירים – ובמיוחד לבדיקת מה שמכונה מסמך "חומת יריחו" – אלא מצרף את נציגו לוועדה עליה הורה הרמטכ"ל, היא טובה לאזרחי ישראל ולמזרח התיכון. טוב שהוא ידע מתי להתקפל ולעצור את המציאות ההזויה – שבה שר ביטחון, שמינה בעצמו את הרמטכ"ל, משתלח בו לאורך כל השבועות והחודשים האחרונים.