יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וראש מועצת שומרון יוסי דגן קיימו מרתון פגישות בוושינגטון. דגן: "ההכרה ביו"ש היא צדק ונביא מכאן כוח לממשלת ישראל לריבונות"

במהלך מרתון פגישות מדיניות אותן מקיים ראש מועצת שומרון בוושינגטון, יו"ר הכנסת קיים מספר פגישות משותפות עם דגן בוושינגטון. בין השניים ישנו שיתוף פעולה ארוך בהסברה על חשיבות יו"ש ועל חשיבות הריבונות. יו"ר הכנסת נפגש בקביעות עם משלחות לשומרון בכנסת ובשטח, וכעת בביקור הם פועלים יחד.

דגן מוביל יחד עם הצוות שלו במועצה, עם ידידי השומרון בארה"ב, עם חברים במפלגה הרבופליקנית ראשי האוונגליסטים, חברי קונגרס וסנטורים את המהלך ההיסטורי של החקיקה בלמעלה מ 20 מדינות בקונגרס ובסנאט חקיקה להכרה להכרה ביו"ש, האוסרת שימוש בביטוי "גדה מערבית" ומחייבת שימוש בביטוי ההיסטורי: "יהודה ושומרון".

אחד משיאי המהלך מגיע היום כשלראשונה בהיסטוריה של ארה"ב לא רק שיתקיים שימוע רשמי בקונגרס שיעסוק בחשיבות התנכית וההיסטורית של יהודה ושומרון ולא בנושא הקמת מדינה פלסטינית בהקשר זה, אלא שייעשה לראשונה שימוש בלעדי בביטוי התנ"כי "יהודה ושומרון".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה אמר לדגן בפגישה עמו בגבעת הקפיטול: "הגעתי לגבעת הקפיטול בוושינגטון לפגישה עם מקבילי מייק ג'ונסון, ועם חברים רבים טובים נוספים שיש לנו כאן, ופגשתי חבר טוב מאוד שעושה הרבה פה בוושינגטון למען יהודה ושומרון, למען ההתיישבות ביהודה ושומרון, כדי שיקראו לזה יהודה ושומרון ולא בכל מיני שמות אחרים שהם זרים לנו, כמו שחבלי הארץ הללו היו של העם היהודי 3,000 שנה, ובעזרת השם הם יישארו לנצח בידי העם היהודי.

ב-1967 הכיבוש לא התחיל. ב-1967 הכיבוש הסתיים. יהודה ושומרון, אדמות ארץ ישראל, אדמות עם ישראל חזרו לבעליהם המקוריות.

אני חושב, יוסי, שמעולם לא שמעתי פה שמדברים על יהודה ושומרון כל כך הרבה, כמו שמדברים מאז שאתה התחלת את הפעילות שלך, ואתה פועל פה חזק מול חברי קונגרס רבים, מול סנטורים רבים, ושמך הולך לפניך, ואני מאחל לך בעזרת השם, שתצליח ושיחד נביא את הבשורה, בשורת הריבונות, הריבונות של מדינת ישראל, על כל חלקי ארץ ישראל, גם על יהודה ושומרון."

יוסי דגן: "מדובר בנקודות שיא של שנים"

דגן הודה לאוחנה על תמיכתו ועל תרומתו המשמעותית לשיח בקונגרס: "אני מבקש להודות לך, כמי שפעיל כאן 13 שנה, הביקורים שלך כאן עושים רושם כביר. אני שומע את זה מהחברים שלי כאן, בקונגרס ובסנאט. אתה מארח כל הזמן, לפעמים כל שבוע, וזה מדהים, חברי בתי הנבחרים, קונגרסמנים, חברי סנאט, פסטורים. פסטורים, אנשים שהם מובילי דעה ומקבלי החלטות כאן בארצות הברית, ובזכות השותפות שלך, ההסברה המדהימה שאתה עושה לנו בכנסת.

"כבר 20 מדינות בארה"ב מקדמות חקיקה שאסור לכתוב את השקר הזה של הגדה המערבית, ולכתוב רק יהודה ושומרון שזו האמת, במסמכים רשמיים. וגם כאן, החברים שלנו מובילים ב-20 המדינות את החקיקה הזו שאוסרת לכתוב במסמכים רשמיים 'גדה מערבית' ומחייבת לכתוב 'יהודה ושומרון'. גם כאן, בקונגרס ובסנאט, ידידי השומרון, קלודיה טני מהקונגרס ותום קוטון מהסנאט, מובילים את החקיקה הזאת כאן".

"אני מודה לך על השותפות, והכול מתחיל באמת. ומתוך האמת הזו שאנחנו גם היום נפגשים פעם אחר פעם בפגישות מקבילות וביחד. אנחנו נזכה בעזרת השם להביא את הריבונות, לתת כוח מכאן לממשלת ישראל, להחיל ריבונות מלאה על יהודה ושומרון, שזה הצדק וזה הביטחון." הפגישה התקיימה שעות ספורות לפני השימוע, המסמן נקודת שיא בשנים של פעילות הסברתית מאורגנת מול גורמי הממשל בארצות הברית – פעילות שמטרתה לקבע את השם הנכון ההיסטורי והמדויק: יהודה ושומרון.