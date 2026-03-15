בוקר עם ירי משולב: מטח מאיראן ולבנון לרחבי הארץ

ארגון הטרור חיזבאללה ומשטר הטרור האיראני שיגרו הבוקר (ראשון) טילים בליסטים למדינת ישראל. אזעקות הופעלו במרכז ובדרום, בעקבות הירי, לא ידוע על נפגעים.
ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: "בשלב זה, לא התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א כלל".
בני סבטי, מומחה לאיראן, התראיין אמש בחדשות 12 וחשף עדויות מרתקות שהגיעו לידיו מתושבים רבים בתוך איראן. העדויות מצביעות על כך שמצבם של כוחות הדיכוי במדינה - משמרות המהפכה ואנשי הבסיג' - גרוע בהרבה ממה שהעריכו עד כה. לדבריו, הציבור האיראני פונה בקריאה ישירה לישראל ולארה"ב לשנות את המדיניות המאופקת שהונהגה בתחילת המערכה.
