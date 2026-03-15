בוקר עם ירי משולב: מטח מאיראן ולבנון לרחבי הארץ

ארגון הטרור חיזבאללה ומשטר הטרור האיראני שיגרו הבוקר (ראשון) טילים בליסטים למדינת ישראל. אזעקות הופעלו במרכז ובדרום, בעקבות הירי, לא ידוע על נפגעים.

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: "בשלב זה, לא התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א כלל".