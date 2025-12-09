חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 09.12.2025 / 20:36

במהלך הערב התקבלה קריאה במד"א על שריפה בבניין מגורים ברחוב נחמיה בהרצליה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים מאיר, גבר כבן 50 במצב קשה עם סימני שאיפת עשן

אירוע קשה הערב (שלישי) בהרצליה: תושב העיר פונה לבית חולים במצב קשה אחרי שנלכד בדירה שנשרפה, ושאף עשן רב. במהלך הערב התקבלה קריאה במד"א על שריפה בבניין מגורים ברחוב נחמיה בהרצליה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים מאיר, גבר כבן 50 במצב קשה עם סימני שאיפת עשן. פרמדיק מד"א עידן שינה וחובשת רפואת חירום במד"א טרי גודמן ינאי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו אש ועשן רב מהבנה. כוחות הכיבוי חילצו אלינו מהלהבות גבר כבן 50 שנלכד בדירה". עוד באותו נושא אסון בהרצליה: אדם נהרג כתוצאה משריפה בבית פרטי 19:03 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏 "ביצענו בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, וסובל מסימני שאיפת עשן משמעותיים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל הנשמה, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב", סיכמו השניים.

תגיות: הרצליה, פצוע קשה, שריפה