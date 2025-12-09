טוני בלייר, דמות מובילה במימוש תוכנית השלום של טראמפ לעזה, יפרוש ככל הנראה מתפקידו לאחר התנגדות מצד מדינות ערב

לאחר שתוכנית 20 השלבים של הנשיא טראמפ, לסיום המלחמה ברצועת עזה, הוכרזה ברעש גדול, אחד מהגורמים המרכזיים בתוכנית הודיע על פרישה מהתפקיד המיועד לו.

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, שנחשב לאחד ממנסחי תוכנית 20 הנקודות לסיום המלחמה בעזה, לא ימלא את תפקידו כ"מושל עזה", תחת מסגרת מועצת השלום שהציעה תוכנית טראמפ.

על פי דיווחים בתקשורת הבריטית, בלייר קיבל החלטה משותפת עם ארה"ב, לא להמשיך בתפקידו במסגרת תוכנית השלום, זו לאחר התנגדות מצד מדינות ערב השותפות להסכם.

ראשי המדינות הערביות הביעו סקפטיות כבר בתחילת התהליך לגבי בלייר, שלקח חלק בהובלת הפלישה האמריקאית-אירופאית לעיראק ב-2003. בנוסף, בלייר, שנחשב לידיד ישראל במערב, מתקבל בזעם על ידי רבים בהנהגה הערבית.

עוד באותו נושא ארה"ב בלחץ: "קוראים לתאילנד וקמבודיה לחזור להסכם השלום"

לאחרונה גם טראמפ הביע סקפטיות בנושא ואמר: "אני חושב שטוני הוא איש טוב, אבל אני רוצה לוודא שהוא בחירה מקובלת על כל הצדדים".

גורמים מאחורי הקלעים במימוש התוכנית הסבירו: "האמריקאים והישראלים אוהבים אותו, הוא עדיין צפוי למלא תפקיד במימוש ההסכם".