על פי נתונים של הלמ"ס בסוף שנת 2024 חיו בישראל כ־260 אלף תושבים זרים, כאשר מרביתם עובדים בעלי רישיון עבודה בתוקף, ולצדם סטודנטים, אנשי דת, מתנדבים, מסתננים וילדיהם וכן תיירים השוהים בארץ ללא רישיון בתוקף

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) נתונים עדכניים שלפיהם בסוף שנת 2024 חיו בישראל כ־260.4 אלף תושבים זרים, הנכללים באומדני האוכלוסייה הרשמיים של המדינה מאז מפקד האוכלוסין בשנת 2022.

מהנתונים עולה כי מרבית הזרים בישראל הם עובדים בעלי רישיון עבודה בתוקף. מספרם עמד על כ־156.0 אלף איש, המהווים כ־60% מכלל התושבים הזרים. בנוסף חיו בישראל כ־55.2 אלף סטודנטים, אנשי דת, מתנדבים ובני משפחותיהם.

לצד קבוצות אלו, חיו בישראל כ־26.7 אלף מסתננים וילדיהם שנולדו בישראל. לפי נתוני הלמ"ס, רובם הגיעו מאריתריאה, כ־77.9%, ומסודאן, כ־11.7%. עוד עולה כי בשנים האחרונות כמעט ולא נרשמה כניסה של מסתננים חדשים לישראל, והאוכלוסייה הקיימת ממשיכה לשהות בארץ.

עוד עולה מהנתונים כי כ־22.5 אלף תיירים שוהים בישראל ללא רישיון בתוקף. מדובר בתיירים שנכנסו לישראל באשרת תייר בשנים קודמות והמשיכו לשהות בארץ לאחר פקיעת תוקף האשרה.

הנתונים מבוססים על שיתוף פעולה בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין רשות האוכלוסין וההגירה, וכוללים לראשונה תשתית נתונים רחבה על כלל אוכלוסיית הזרים בישראל, ובה עובדים, סטודנטים, אנשי דת, מתנדבים, מסתננים, תיירים ובני משפחותיהם, כחלק מהאומדן הרשמי של אוכלוסיית המדינה.