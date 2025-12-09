לאחר שעזב את עיתון "הארץ" אחרי 17 שנים, ובהמשך הודיע גם כי לא ימשיך להגיש בחדשות 12 לצד אופיה אסייג – חיים לוינסון חושף מה הוביל אותו להגיע להחלטה

העיתונאי חיים לוינסון, שידר היום (שלישי) יחד עם ינון מגל, והתייחס לשאלה מדוע הוא עזב את חדשות 12, שם הוא הגיש תוכנית יחד עם אופירה אסייג.

"החלטתי לעזוב את 'קשת', אם הייתי חוזר למסך זה היה מעורר סערה רבתי ומזיז את הפוקוס מהתוכנית".

נזכיר, כי ההודעה על הפסקת הגשת התוכנית בחדשות 12, הגיעה לאחר שהוא הודיע על סיום דרכו בעיתון "הארץ" לאחר 17 שנה, זאת לאחר שפורסם כי קיבל תשלומים מחברת פרספשן של שרוליק איינהורן.

מיד לאחר הסערה בדבר הפרסום על עבודתו עם איינהורן, לוינסון פרסם פוסט ארוך שבו התייחס בהרחבה לפרסום נגדו בעיתון הארץ ביום חמישי האחרון, ולפרשה שעוררה סערה במערכת התקשורת. לוינסון פתח את דבריו בהתנצלות בפני הציבור והודה כי "עשיתי טעות שהתבטאתי בלי גילוי נאות מלא". לדבריו, הוא מבין את תחושת האכזבה של קוראים וצופים כלפיו, ומודה: "המון אנשים מרגישים שבגדתי בהם… אותם איכזבתי ובהם פגעתי".