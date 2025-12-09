מהומה פרצה הבוקר (שלישי) בוועדת החוקה במהלך הדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת משה סעדה פנה אל גיל לימון, המשנה ליועמ"שית, ואמר לו: "אתה יושב מולי עם חיוך. ישבו פה במקום הזה עם אותו חיוך, הפצ"רית, סגן הפצ"רית ואתה יודע איפה הם היום, ואתה תגיע גיל לאותו מקום בדיוק".
בשבוע שעבר, ח"כ סעדה מהליכוד התפוצץ שוב על המשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון על פרשת הפצ"רית, ואמר לו: "אמרתי לסגן הפצ"ר 'אתה שקרן, זה ישראבלוף'. הוא הוריד את הראש ולא הגיב. אתם ידעתם מי אמור לחקור את הפצ"רייה".
עוד הוא המשיך: "היה לכם נוח לחפות ולאפשר את השיבוש הזה. ואני אומר לך עמית – היועמ"שית, אתה, מנהל מחלקת הבג"צים – כולם ייחקרו".
שום אישום!גיל לימון עם היועמשית, הבוסית שלו,מעורבים עד צוואר בפרשת שדה תימן,כמו הפצרית-ויתנו את הדין כמו הפצרית!!
סעדה. סגנון דיבור מאיים ? סגנון של עברינים? נראה שאתה התקלקל מהר מהפוליטיקה , תתביש.10:10 09.12.2025
נחום
זה לא איום. זהו תאור של המציאות. גיל לימון הוא עבריין לא פחות מהיועמ"שית ומהפצ"רית אם לא יותר!10:22 09.12.2025
היועמשית סיכמה עם סער שמינה אותה שתפקידה יפוצל כדי להפריד את התביעה הכללית מהייעוץ המשפטי לממשלה!ועכשיו היועמשית מכריזה על ק ץ הדמקורטיה!
היועמשית סיכמה עם סער שמינה אותה שתפקידה יפוצל כדי להפריד את התביעה הכללית מהייעוץ המשפטי לממשלה!ועכשיו היועמשית מכריזה על ק ץ הדמקורטיה!10:09 09.12.2025
נחום
היועמשית סיכמה עם סער שמינה אותה שתפקידה יפוצל כדי להפריד את התביעה הכללית מהייעוץ המשפטי לממשלה!ועכשיו היועמשית מכריזה על ק ץ הדמקורטיה!
שום אישום!גיל לימון עם היועמשית, הבוסית שלו,מעורבים עד צוואר בפרשת שדה תימן,כמו הפצרית-ויתנו את הדין כמו הפצרית!!
