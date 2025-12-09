במהלך דיון בוועדת חוקה, ח"כ משה סעדה פנה לסגן היועמ"שית גיל לימון והזהיר אותו: "אתה יודע איפה הפצ"רית, אתה תגמור ככה בסוף"

מהומה פרצה הבוקר (שלישי) בוועדת החוקה במהלך הדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת משה סעדה פנה אל גיל לימון, המשנה ליועמ"שית, ואמר לו: "אתה יושב מולי עם חיוך. ישבו פה במקום הזה עם אותו חיוך, הפצ"רית, סגן הפצ"רית ואתה יודע איפה הם היום, ואתה תגיע גיל לאותו מקום בדיוק".

בשבוע שעבר, ח"כ סעדה מהליכוד התפוצץ שוב על המשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון על פרשת הפצ"רית, ואמר לו: "אמרתי לסגן הפצ"ר 'אתה שקרן, זה ישראבלוף'. הוא הוריד את הראש ולא הגיב. אתם ידעתם מי אמור לחקור את הפצ"רייה".

עוד הוא המשיך: "היה לכם נוח לחפות ולאפשר את השיבוש הזה. ואני אומר לך עמית – היועמ"שית, אתה, מנהל מחלקת הבג"צים – כולם ייחקרו".