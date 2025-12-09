חיילי הצבא הסורי תועדו כשהם קוראים קריאות נגד ישראל ומכנים אותה: "אויב". מנגד, נראה כי טראמפ וגורמי ביטחון בישראל, לא מעוניינים שהתיעודים האלו יופצו בישראל

‏ביום השנה לנפילת משטר אסד והקמת המשטר הסורי החדש אתמול – במערכת הביטחון ניטרו מהרשתות הגלויות תיעודים, שבהם נראים חיילי צבאו של ג׳ולאני במצעדים צבאיים שנערכו ברחבי סוריה, כך דיווח כעת (שלישי) דורון קדוש.

על פי הדיווח, ‏בסרטונים נראים חיילי צבא סוריה כשהם קוראים קריאות תוקפניות נגד ישראל, ובין היתר גם משתמשים במילה "אויב" ברמיזה כלפי ישראל. החיילים קראו: "עזה עזה, היא הסיסמה, ניצחון ועמידה איתנה. אני בא אליך, האויב שלי, אכין מדמך תחמושת ואמלא מדמך נהרות", "עזה עזה, עזה סמל, כיבוש והרס, יום ולילה"

ברקע הדיונים והמגעים להסכם שלום בין ישראל לסוריה, ‏ביממה האחרונה התקיימו דיונים בנושא במערכת הביטחון, בהשתתפות גורמים בכירים, כדי לדון במשמעותם של הסרטונים. ‏בישראל צפויים לפנות למשטר הסורי – ולדרוש ממנו לגנות את התיעודים של חיילי צבאו.

במקביל לאחרונה דווח כי טראמפ הופתע מהתקיפות הישראליות בסוריה, ונראה כי הוא דורש מישראל למתן אותן בשל רצונו להביא להסכם מיידי בין 2 המדינות.

בהקשר לכך, הודיע ראש הממשלה שלשום, באמירה חריגה וישירה, שמגיעה על רק דברי הנשיא טראמפ למתן את היחס לסוריה: "אני מקווה שנוכל להגיע להסכם על פירוז דרום מערב סוריה והגנה על הדרוזים, אך נמשיך לשלוט בעמדותינו על הגבעות שם".