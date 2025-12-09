עיתון "אלערבי אלג'דיד" מדווח, מפי מקור מצרי, על תנאי סף ברורים שמציבה קהיר לפגישה אפשרית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי. בראש התנאים: נסיגה מציר פילדלפי ואישור עסקת הגז.
גורם מצרי בכיר מסר כי עמדת מקבלי ההחלטות בבירת מצרים היא שפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי "אינה מתאימה" בשלב זה. כך דווח בעיתון "אלערבי אלג'דיד" הפרו-קטרי, שציטט מקור מצרי "יודע דבר".
המקור המצרי טען כי למצרים יש תנאים ברורים לקיומה של פגישה בדרג זה, ומסר כי בראש התנאים שני נושאים מרכזיים: התנאי הראשון הוא נסיגת כוחות צה"ל המלאה מציר פילדלפי, לצד השבת המצב הביטחוני באזור לקדמותו כפי שהיה לפני המלחמה, התנאי השני כרוך בהסכמה רשמית של ראש הממשלה נתניהו על עסקת גז עם מצרים.
המקור המצרי הבהיר כי קהיר מאמינה שעסקת הגז היא דרך מוצא ריאלית, אשר תעניק לממשל המצרי את ההצדקה המדינית הנדרשת לקיום פגישה בדרג זה כלפי דעת הקהל המקומית והאזורית.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
לך תתרגש איתה
אין צורך להיפגש עם נשיא כושל שאולי יפול בעוד זמן קצר.08:27 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
שידחוף את התנאים שלו הוא כבר יודע לאן קודם שיוציא את כל הכוחות שהוא הכניס לסיני וגז אסור בשום אופן למכור לאוייבים.08:49 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מש
לשלמה כמבה שאתה צודק שסיסי ידחף את התנאים שלו ל.....,עוד נשיא שחושב שהוא רצוי09:04 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
ביבי לא צריך להיפגש עם סיסי-----------נקודה08:47 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מש
לסיסי נשיא מצרים תנאים עושים בשלום -את התנאיםתעשה עם החמאס מי אתה בכלל .09:03 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
"נסיגה מצער פילדלפי" - בקיצור, אסיסי לא רוצה להפגש ואגב גם לא רוצה נסיגה. נוח לו, שצה"ל מחזיק את החמאס קצר!09:40 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מש
לסיסי נשיא מצרים תנאים עושים בשלום -את התנאיםתעשה עם החמאס מי אתה בכלל .09:03 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
שידחוף את התנאים שלו הוא כבר יודע לאן קודם שיוציא את כל הכוחות שהוא הכניס לסיני וגז אסור בשום אופן למכור לאוייבים.08:49 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מש
לשלמה כמבה שאתה צודק שסיסי ידחף את התנאים שלו ל.....,עוד נשיא שחושב שהוא רצוי09:04 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
ביבי לא צריך להיפגש עם סיסי-----------נקודה08:47 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לך תתרגש איתה
אין צורך להיפגש עם נשיא כושל שאולי יפול בעוד זמן קצר.08:27 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר