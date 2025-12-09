עיתון "אלערבי אלג'דיד" מדווח, מפי מקור מצרי, על תנאי סף ברורים שמציבה קהיר לפגישה אפשרית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי. בראש התנאים: נסיגה מציר פילדלפי ואישור עסקת הגז.

גורם מצרי בכיר מסר כי עמדת מקבלי ההחלטות בבירת מצרים היא שפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי "אינה מתאימה" בשלב זה. כך דווח בעיתון "אלערבי אלג'דיד" הפרו-קטרי, שציטט מקור מצרי "יודע דבר".

המקור המצרי טען כי למצרים יש תנאים ברורים לקיומה של פגישה בדרג זה, ומסר כי בראש התנאים שני נושאים מרכזיים: התנאי הראשון הוא נסיגת כוחות צה"ל המלאה מציר פילדלפי, לצד השבת המצב הביטחוני באזור לקדמותו כפי שהיה לפני המלחמה, התנאי השני כרוך בהסכמה רשמית של ראש הממשלה נתניהו על עסקת גז עם מצרים.

המקור המצרי הבהיר כי קהיר מאמינה שעסקת הגז היא דרך מוצא ריאלית, אשר תעניק לממשל המצרי את ההצדקה המדינית הנדרשת לקיום פגישה בדרג זה כלפי דעת הקהל המקומית והאזורית.