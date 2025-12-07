מגיש ערוץ 14 לשעבר שי גולדן, התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו ואמר: "אנחנו זקוקים לחנינה ממך". כך ענה לו כוכב הפטריוטים

שי גולדן, שבעבר היה מגיש בערוץ 14 ועזב לערוץ 13, התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו ופנה אליו: "חנינה אתה מבקש? האמת היא שאנחנו אלה שזקוקים לחנינה ממך, מלפיתתך את גרונה של המדינה, מאחיזתך שאינה יודעת שובע. הענק לנו חנינה משלטון הנצח שלך".

בתגובה, כוכב הפטריוטים יותם זמרי הגיב לו: "גולדן נשמה, היה פעם מישהו ב-14 שדיבר לא מעט על אנשים ששקועים עמוק עמוק באובססיה של נתניהו. הוא גם דיבר לא פעם על השמאל וחוסר היכולת שלו להבין מהי דמוקרטיה. תקשיב לו קראו לו שי גולדן".