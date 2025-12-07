אתם כבר מכירים את הזמרת אודיה, שכובשת כל מצעד ופלייליסט. אבל עכשיו תכירו גם את אחיה – דניאל אזולאי, שכבר בסינגל הכפול שלו הוא מבהיר שהוא לא זמר של סגנון אחד

דניאל אזולאי, אחיה של הזמרת אודיה שהפכה לתופעה במוזיקה הישראלית, משיק סינגל כפול ראשון תחת שמו: "אמת" ו"מלאכים". זהו צעד משמעותי במוזיקה עבורו, והצעד עשוי להשאיר רושם זכיר בקהל הישראלי. שני השירים, שיצאו היום (ראשון), מציגים אותו כאמן בוגר, חשוף ומגוון – מי ששואף לא להיות "האח של".

הסינגל הכפול מגיע אחרי תקופה שבה עוד לא הכרנו את דניאל, אלא רק את אחותו המפורסמת, וכעת הוא בוחר לצאת לאור במלוא העוצמה. בשני השירים מדובר ביצירה מקורית של דניאל, כאשר כתב את המילים בעצמו והאף הלחין, כאשר ב"מלאכים" הצטרפו אליו גם אביב פרץ ודרור מזרחי. השירים חושפים מנעד רחב של אומן, מראפ חד וישיר למזרחית-פופ רגיש.

"אמת": וידוי אישי בלי מסיכות

השיר "אמת" הוא וידוי אישי וחד, המסכם מסע של התמודדויות, ביקורות ודרך אחת ברורה: לעשות רק את מה שבאמת הלב אומר. במילותיו הוא שואל ומשיב: "מה אני עושה? מזרחית, פופ, דיכאון וגם ראפ". השיר, בסגנון ראפ מובהק, מבהיר מראש – דניאל לא מתכוון להיכנס למגירה אחת. הוא מגוון ורוצה להיות כן בנוגע לכך.

"מלאכים": כאב שלא נרפא

לעומת זאת, "מלאכים" חושף את הצד הרגשי והשברירי – שיר על אהבה שנשארת פתוחה וכאב שמסרב להיעלם. מילים ולחן של דניאל אזולאי יחד עם אביב פרץ ודרור מזרחי, והשיר מלווה בקליפ אישי בבימויו של דניאל אהרוני. הסאונד כאן הוא מזרחית-פופ עדינה, עם נגיעות של מעט דיכאון.

הסינגל הכפול מסמן את דניאל כיוצר בשורה הראשונה – לא "האח של", אלא קול חדש, כן ואמיתי. עוד לפני שאנחנו מכירים את הקול שלו ומזהים אותו בצורה משמעותית, הוא כבר בוחר להגיד לנו שהוא ורסטילי ומגוון – ומוכיח זאת בשני שירים שונים לגמרי זה מזה.

בזמן שאודיה ממשיכה לכבוש את הטיקטוק ואת הפלייליסטים, דניאל אזולאי יוצא לדרך עצמאית – עם אמירה ברורה: הוא כאן כדי להישאר, בדרכו שלו.