בחירה נכונה של מזגן יכולה להשפיע על איכות החיים, על צריכת החשמל ועל האווירה בבית בכל עונות השנה ובמיוחד בעונת הקיץ הלוהטת שהצורך לשהות בחללים ממוזגים לאורך שעות היממה כולה הוא צורך בסיסי ביותר. אנו חיים במציאות שבה בישראל מדי קיץ האוכלוסייה כולה מתמודדת עם עומסי חום קיצוניים שיכולים להשבית את שגרת היום התקינה ולפגוע באיכות החיים במידה ואין אמצעי קירור כלשהו שמאפשר לשהות בנוחות בבית, במשרד או בכל חלל אחר שאינם ממוזגים כראוי. יחד עם זאת, יוקר המחיה דורש את הפעלת המזגן במינון הנכון על מנת שלא להתמודד עם חשבון חשמל מופקע בסוף החודש. הפתרון לסאגה הכרוכה בצורך במזגן והפעלתו לאורך שעות רבות ביממה אל מול הרצון לחסוך בהוצאות החשמל עד כמה שניתן הוא לבחור מראש בפתרון מיזוג שמציע קירור וחימום אופטימאליים לכל חלל שבו הוא מותקן יחד עם חיסכון אנרגטי משמעותי שמאפשר להנות מהפעלת המזגן לאורך שעות רבות ביממה מבלי שהדבר יבוא לידי ביטוי בחשבון חשמל גבוה מהרגיל בסוף החודש.

למה בחירת מזגן נכון היא קריטית?

הקיץ הישראלי הפך בשנים האחרונות לעונה חמה מאוד בעולם המערבי אשר מאופיינת בטמפרטורות גבוהות לא רק בימים ספציפיים שבהם יש גלי חום לא שגרתיים, אלא כמעט בכל יום בעונה זו. אם בעבר מזגן היה מותרות, כיום הוא צורך בסיסי בכל חלל באשר הוא ואצל רבים המזגן פועל בעונת הקיץ ביום וגם בלילה בשל העובדה שהחום בלתי נסבל. יחד עם זאת, המזגן הוא לא אמצעי קירור, הוא משפיע רבות על איכות השינה שלכם כאשר הוא פועל, על הבריאות של מערכת הנשימה, על היכולת להתנהל מהבית בצורה נוחה גם לצרכי עבודה וגם לצרכי מגורים שגרתיים ועל האופן שבו תרגישו בביתכם בעונת הקיץ ולכן, בחירת מזגן חייבת להתבסס על מגוון פרמטרים שונים ובהתאמה מלאה לחלל שבו רוצים להתקין אותו, על מנת להפיק ממנו את המרב מכל בחינה.

כמו כן, מכיוון שמזגן איננו מכשיר שניתן להחליף כל פרק זמן קצר ומדובר על החלטה שעתידה ללוות את הרוכשים שנים רבות קדימה, יש להשקיע מחשבה רבה לפני שבוחרים את המזגן האידיאלי.

גודל החלל כבסיס לבחירת מזגן

אחד המשתנים החשובים ביותר בבחירת מזגן הוא התאמה מושלמת של עוצמתו לגודל החדר. מזגן קטן מדי בחדר גדול לא יצליח להתמודד בצורה טובה ויעילה מספיק עם עומסי החום, יעבוד קשה ויגדיל באופן ניכר את ההוצאה החודשית על חשבון החשמל ומנגד, מזגן גדול מדי המותקן בחלל קטן יקרר אותו מהר אך גם במקרה הזה יוביל לבזבוז אנרגטי שיבוא לידי ביטוי בחשבון החשמל. ולכן, חשוב לדייק בהתאמת מזגן בהתאם לגודל החלל, כאשר בחללים קטנים כמו חדרי שינה, מזגן עילי המותאם לממדים יציע מענה יעיל ומהיר. בחדרי סלון שבהם יש בדרך כלל תקרה גבוהה ופתחים גדולים, כדאי לבחור דגם חזק יותר או לשקול מערכת מיני מרכזית ומבני מגורים מודרניים אשר נבנו בשנים האחרונות עם חללים פתוחים, לא פעם יתאים מזגן משולב שיציע קירור או חימום לכל חדרי הבית בהתאמה מדויקת לטמפרטורה הנדרשת לכל חדר. מדובר על מזגנים מתקדמים ואיכותיים שמציעים התאמה מדויקת לצרכים וחיסכון אנרגטי מקסימלי.

יעילות אנרגטית לחיסכון ארוך טווח

מזגן אינוורטר הפך בשנים האחרונות לסטנדרט בישראל ולא במקרה. מדובר על טכנולוגיה אשר מאפשרת לשמור על טמפרטורה יציבה וקבועה ללא צורך בהדלקה וכיבוי חוזרים ונשנים של המזגן, מה שמפחית משמעותית את צריכת החשמל. מעבר לכך, מערכות מיזוג מודרניות מצוידות בחיישנים ובבקרה חכמים שמזהים שינויים בטמפרטורה בחלל החדר ומתאימים בהתאם אליהם את תפקוד המנוע של המזגן בצורה מדויקת.

מדבקת היעילות האנרגטית המופיעה על כל מזגן מספקת אינדיקציה מצוינת לגבי החיסכון שהוא מציע. דגם בעל דירוג גבוה יותר אולי יהיה יקר יותר, אך הוא בהחלט יחזיר את ההשקעה הכספית בו בהוצאות חשמל מופחתות לאורך זמן.

שירות, אחריות והתקנה

לא פחות חשוב מהמוצר עצמו הוא השירות שמקבלים יחד אתו. מזגן שמגיע עם אחריות מקיפה, פריסה ארצית של שירות התקנה ומוקד זמין למתן מענה בכל בעיה, מעניק ביטחון ושקט לטווח ארוך. מותגים מובילים בתחום המיזוג כיום מציעים שירות מתקדם, חלקי חילוף מקוריים במידה ויש צורך בהחלפת חלקים והתקנה מקצועית ומדויקת על ידי טכנאים מומחים בתחום. כל אלה מדייקים את מערכת המיזוג מכל בחינה והופכים אותה לדבר הטוב ביותר.

התקנה נכונה של המזגן תשפיע באופן ישיר על יעילות המזגן. מיקום היחידה, איכות החיבורים, שימוש בחלקים תקניים ואיטום מקצועי, כל אלו יקבעו האם המזגן יפעל ללא רעש, יקרר במהירות וישמור על איכות האוויר.

רכישת מזגן לכל חלל באשר הוא חייבת להתבצע בצורה נכונה, כאשר חשוב לעשות סקר שוק מקדים ולבחור מראש בחברה אמינה בעלת המלצות ומוניטין שניתן לסמוך על פתרונות המיזוג שהיא מציעה.