אחרי שנה מלאה בלהיטים והופעות, ורגע אחרי שני מופעים בלתי נשכחים בהיכל מנורה, בן צור, הזמר שכבש את הקהל הישראלי, מגיע שוב להופעת חורף מיוחדת בהיכל בתאריך ה-24 בינואר

הזמר האהוב בן צור, זה שמביא את הפופ האמוני ללב ליבו של המיינסטרים הישראלי, חוזר למנורה בפעם השלישית. אחרי שני מופעי סולדאאוט מרשימים, אשר משכו את הקהל למלא את ההיכל הגדול, הוא עושה זאת שוב. בתאריך ה-24 בינואר הזמר חוזר למנורה, ויש כבר כרטיסים. תזדרזו.

בשני המופעים הקודמים, שהיו הראשונים שלו בהיכל אי פעם, השיג בן צור את הסולדאאוט המהיר והמרשים שלו. המופעים עצמם משכו אליהם את הקהל הנאמן והאוהב, והיו מעין התוועדות ממש. שיריו של בן צור הם יותר מסתם פופ אמוני, הם ממש שירי תפילה, תשובה והתוועדות.

מטרתו של צור בהופעותיו היא ממש קירוב לבבות וחזרה בתשובה, כמו שהוא הכריז בעצמו על הבמה מול אלפי האנשים שבאו לשמוע אותו. החל מ"אמונה וביטחון", "טעטע תטהר", "כל עכבה לטובה" ו"אבא": כל הלהיטים הגדולים והאהובים יהיו שם.

עוד באותו נושא מנורה רעדה: בן צור הוכיח שאמונה יכולה למלא היכל שלם

מכירת הכרטיסים למופע החלה באתר קופת תל אביב, ואם תחכו כנראה תפספסו.