שתי המרתוניסטים הישראלים גשאו איילה ולונה צ׳מטאי סלפטר, הגיעו היום (ראשון) להישגים מרשימים במרתון הבינלאומי ולנסיה. במקביל הלילה, אדיסו גואדיה בן ה-23 קבע שיא ישראלי בריצת 5,000 באולם.

מרתון ולנסיה היוקרתי היה המרתון הראשון של הספורטאים האולימפיים הישראלים לעונה מאז המרתון שהתקיים באליפות העולם בטוקיו בחודש ספטמבר האחרון. סגן אלוף אירופה המכהן, איילה הגיע חמישי עם 2:05:30 שעות. המרתוניסט הישראלי שמר על מיקום וקצב יציבים לאורך רוב הריצה ושיפר עמדות בסוף המירוץ עד לסיום.

שיאנית ישראל במרתון, צ׳מטאי סלפטר סיימה במקום השמיני בתוצאה של 2:23:45 שעות. המרתוניסטית רצה באופן יציב של 2:22 ונחלשה מעט בסוף. אך עדיין הצליחה לסיים בזמן הכי מהיר שלה מאז 2022.

מנהל המחלקה לריצות ארוכות באיגוד האתלטיקה, איתי מגידי מסר: "מרתון ולנסיה זה אירוע רב משתתפים שהפך למרתון האהוד על הרצים הישראלים (מאות התייצבו על קו הזינוק) הגיעו גם השנה אתלטים בכירים. גשאו שהתאמן באתיופיה ולונה שהתאמנה בקניה הגיעו מוכנים ממחנות האימונים ישירות לתחרות וסיימו במקום ה-5 וה-9 בהתאמה, סימן טוב לכושרם בשלב זה של העונה עם אופק לאליפות אירופה בקיץ הקרוב".

במקביל אדיסו גואדיה בן ה-23, חניכו של יובל כרמי, שמתאמן ומתחרה בשלוש השנים האחרונות באוניברסיטת אוקלהומה סטייט, קבע שיא ישראלי בחמש קילומטר אולמות. הספוראי רץ 13:29.58 דקות ב- Boston University Meeting. הוא שיפר את שיאו של מתן עבר מהשנה שעברה שעמד על 13:45.52 דקות.

פרט לשיא הטרי, גואדיה מחזיק בשיאים הישראליים עד גיל 23 ב-10,000 מטר באצטדיון וב-10 ק"מ כביש. בתחילת העונה, רשם הישגים גם באליפות המכללות הארצית, כשסיים במקום ה-12 היוקרתי וסייע לקבוצת המכללה שלו לנצח בתחרות הקבוצתית. בשבוע הבא, אדיסו ומתן ישתפו פעולה בנבחרת ישראל ביחד עם דרבה איילה (מכבי ת״א) באליפות אירופה במירוצי שדה שתתקיים בלגואה, פורטוגל.