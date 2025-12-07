שר התקשורת שלמה קרעי תקף את המתנגדים לחוק התקשורת: "התרגלתם לתקשורת שמהדהדת את המסרים שלכם. אתם סותמים פיות ומדברים על תקשורת חופשית?!"

שר התקשורת שלמה קרעי תקף היום (ראשון) את חברי האופוזיציה שמתנגדים לחוק התקשורת: "התרגלתם לתקשורת שמהדהדת את המסרים שלכם. אתם סותמים פיות ומדברים על תקשורת חופשית?!"

בשבוע שעבר בסיום החלק הפתוח בישיבת סיעת 'יש עתיד', לעג ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד לכתבים הפוליטיים, על כך שאף אחד מהם לא שאל אותו שאלה בנושא חוק התקשורת של שלמה קרעי.

עוד באותו נושא לפיד לעג לכתבים: "לא מעניין אתכם שעוד רגע יסגרו אתכם?". צפו 15:16 | נחום פרי

"אני אומר לכם, עוד חודשיים-שלושה יהיו בחירות, ואתם לא תהיו פה כי ייסגרו אתכם, ואף אחד מכם לא טורח להתעניין במה שיהיה סביבכם. למה זה לא מעניין אתכם שהולכים לסגור אתכם? למה אני יושב פה מסיבת עיתונאים שלמה, ואף אחד לא טורח לשאול מילה אחת, על כך שרוצים לסגור את התקשורת החופשית בישראל, שזה כמו לסגור את הדמוקרטיה בישראל. תשאלו את עצמכם ביציאה, למה הייתי צריך להעלות את זה במקומכם?".

כתבנו נחום פרי, לא נשאר חייב והזכיר ללפיד כי הוא מסרב בעקביות לענות על שאלות של כתבי ערוץ 14 (ואף פעל לסגירת הערוץ בזמן הבחירות). לפיד כבר ברח וחברי הסיעה ענו את התשובה המוזרה: "כי זה לא כלי תקשורת".