שר התקשורת שלמה קרעי תקף היום (ראשון) את חברי האופוזיציה שמתנגדים לחוק התקשורת: "התרגלתם לתקשורת שמהדהדת את המסרים שלכם. אתם סותמים פיות ומדברים על תקשורת חופשית?!"
בשבוע שעבר בסיום החלק הפתוח בישיבת סיעת 'יש עתיד', לעג ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד לכתבים הפוליטיים, על כך שאף אחד מהם לא שאל אותו שאלה בנושא חוק התקשורת של שלמה קרעי.
"אני אומר לכם, עוד חודשיים-שלושה יהיו בחירות, ואתם לא תהיו פה כי ייסגרו אתכם, ואף אחד מכם לא טורח להתעניין במה שיהיה סביבכם. למה זה לא מעניין אתכם שהולכים לסגור אתכם? למה אני יושב פה מסיבת עיתונאים שלמה, ואף אחד לא טורח לשאול מילה אחת, על כך שרוצים לסגור את התקשורת החופשית בישראל, שזה כמו לסגור את הדמוקרטיה בישראל. תשאלו את עצמכם ביציאה, למה הייתי צריך להעלות את זה במקומכם?".
כתבנו נחום פרי, לא נשאר חייב והזכיר ללפיד כי הוא מסרב בעקביות לענות על שאלות של כתבי ערוץ 14 (ואף פעל לסגירת הערוץ בזמן הבחירות). לפיד כבר ברח וחברי הסיעה ענו את התשובה המוזרה: "כי זה לא כלי תקשורת".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
2 דיונים
לוי כהן
אין על קרעי12:10 07.12.2025
רננה
רצוי שקרעי הפשיסט יסתום את פיו -תיכנס לכלא מיד עם חילופי השלטון - זוממי הפיכה נכנסים למעצר מנהלי - החוק החדש של השר הדביל- נועד לסתימת פיות לכלי התקשורת -...
רצוי שקרעי הפשיסט יסתום את פיו -תיכנס לכלא מיד עם חילופי השלטון - זוממי הפיכה נכנסים למעצר מנהלי - החוק החדש של השר הדביל- נועד לסתימת פיות לכלי התקשורת - משיחי הזוי -שר תקשורת שלא צופה בטלויזיה - לא קיים באף מדינההמשך 12:09 07.12.2025
ריאליסט
הדמוקרט הגדול יאיר לפיד מדיח טת מי שלא סובר כדעתו. הבחירה של חברי כנסת לא נעשית בהצבעת חברי המפלגה אל א במינויים שלו. תגדירי לי בבקשה מהו פשיסט מוטב שתקראי על מהות הפשיזים ומאין הוא נובע. כאשר מכפישים אין תשובה ענינית לדברי השר.12:32 07.12.2025
ריאליסט
מה שאת כותבת זו דיקטטורה במהותה מזכיר לי משטרים אפלים מספיק לכתוב בשפת רחוב12:38 07.12.2025
רננה
השר מוחרם - כי רוצה לשלוט בתכנים של התקשורת החופשית. צ'חצ'ח משיחי מצוי.12:26 07.12.2025
ריאליסט
תגובתך היא הצ'חצ' במהותו. חוסר תגובה ענינית והמונית פופליזים בטיבו12:35 07.12.2025
רננה
