כתובת הסתה רוססה בלב בתל אביב, בה נכתב: "מוות למשטרת ישראל" שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון פתחו בחקירה

כתובת הסתה רוססה היום (ראשון) בלב תל אביב, בה נכתב: "מוות למשטרת ישראל" שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון פתחו בחקירה בעקבות הכתובת. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של הסתה, אלימות או פגיעה בסדר הציבורי, ותמשיך לפעול בנחישות ובפעולות נוספות לאיתור החשודים ולהבאתם לחקירה".

מוקדם יותר פורסם כי 18 אוהדי הפועל ת"א נעצרו בביתם בחשד שהשליכו רימוני עשן צה"לים בדרבי שפוצץ לפני כחודש וחצי. האוהדים נלקחו לחקירה במבצע שנקרא "אדום בוהק". המשטרה תבקש לדון בהארכת מעצרם. הם מצטרפים לשישה אוהדים שנעצרו במהלך המשחק שהתקיים ב-19.10. אחד ניסה להחדיר למגרש אמצעי פירוטכניקה, וחמישה נוספים שהתפרעו מחוץ לאצטדיון וגרמו לפציעת שוטר לאחר שהשליכו בקבוקים ואבנים לעבר השוטרים.

עוד באותו נושא דרמה בכדורגל הישראלי: 18 אוהדי הפועל ת"א נעצרו בביתם. צפו 08:05 | שמחה רז 0 0 😀 👏

ילד בן 15 נפגע בראשו כתוצאה מהאבוקות ונשאר מדמם באופן משמעותי. אחותו בת ה-12 נזקקה לטיפול רפואי בעקבות קשיי נשימה שנגרמו מהעשן הסמיך של הרימון. בחקירה התגלה שאוהד אחד נכווה בצווארו, ושני שוטרים נפגעו — אחד בידו והשני בעיניו — מרימונים שהושלכו לעברם.