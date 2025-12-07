תינוק בן 9 חודשים אותר כשהוא מחוסר הכרה אחרי שלא התעורר משנתו בבית בבית שמש. צוותי מד"א והצלה ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו

טרגדיה בבית שמש: תינוק בן 9 חודשים לא התעורר משנתו בביתו בבית שמש, ונמצא הבוקר (ראשון) כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו.

לפי הודעת מד"א, הדיווח הראשוני במוקד על האירוע התקבל בשעה 8:37 בבוקר. פרמדיק מד"א אושרי אדרי, סיפר כי "התינוק היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

מתנדבי 'צוות הצלה' ישראל דרייפוס, יוסי הורביץ ויוסף חיים האוזי הוסיפו וסיפרו כי "כשהגענו למקום מסרו לנו תינוק בן תשע חודשים, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו לא התעורר משנתו. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות. בהמשך, למרבה הצער, נאלצו הפראמדיקים של מד״א לקבוע את מותו במקום".