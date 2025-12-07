ליאו מסי סחב את אינטר מיאמי לאליפות ראשונה בתולדותיה. הכוכב חגג בפוסט באינסטגרם: "חלמתי על זה מאז שהגעתי לכאן"

ליאו מסי סחב הלילה (בין שבת לראשון) את אינטר מיאמי לאליפות ראשונה בתולדותיה. אחרי ניצחון 1:3 בגמר ה-MLS על ונקובר וייטקאפס בו בישל שני שערים. הכוכב חגג באינסטגרם: "חלמתי על זה מאז שהגעתי לכאן".

הפוסט המלא: "חלמתי על זה מאז שהגעתי לכאן. השתפרתי בכל יום ובנינו משהו מיוחד כדי לזכות באליפות. תודה למשפחה ולאוהדים על כל התמיכה, לכל הקבוצה, להנהלת הקבוצה. תודה לג'ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס שהצטרפו אליי להרפתקה הזאת".

הפוסט חצה את הגבול של שלוש מיליון ליקיים תוך חמש שעות. הפוסט הפופולארי בתולדות הרשת החברתית שייך למסי אחרי הזכייה במונדיאל, והוא הגיע ל-74 מיליון ליקיים. 12 מ-20 הפוסטים הפופולאריים בהיסטוריה שייכים למסי וליריבו הגדול כריסטיאנו רונאלדו.

זה היה התואר הקבוצתי ה-47 של הכוכב הארגנטינאי, נתון בלתי נתפס ויותר מכל אחד אחר. בארצות הברית זה התואר השלישי שלו, אך האליפות הראשונה. סרחיו בוסקטס וג׳ורדי אלבה, חבריו של הקשר לברצלונה הגדולה פרשו בסיום המשחק. העונה מסי שיחק 34 פעמים והציג מספרים מדהימים: 35 שערים ו-23 בישולים.