שר החוץ גדעון סער נפגש במוצאי שבת עם השר לסחר חוץ של קוסטה ריקה. השניים סיכמו כי קוסטה ריקה תפתח משרד בעל מעמד דיפלומטי בירושלים

שר החוץ גדעון סער נפגש במוצאי שבת עם השר לסחר חוץ של קוסטה ריקה, מנואל טובאר, עם הגעתו לארץ.

במהלך פגישתם דנו השניים בחיזוק היחסים הבילטרליים בין המדינות. קוסטה ריקה היא אחת המדינות הידידותיות ביותר למדינת ישראל והייתה מהיחידות שהחזיקה שגרירות בירושלים במשך שנים רבות.

השרים סיכמו על פתיחת משרד לחדשנות בסחר והשקעות בעל מעמד דיפלומטי בירושלים ברבעון הראשון של 2026.

השבוע צפויות ישראל וקוסטה ריקה, במעמד שר הכלכלה והתעשיה, ניר ברקת, ושר סחר החוץ של קוסטה ריקה, מנואל טובאר, לחתום על הסכם סחר חופשי בין המדינות. במהלך הפגישה שר החוץ סער בירך את השר טובאר על ההחלטה, שקדמה לה עבודה מאומצת בין המדינות.

עוד באותו נושא סער לשגרירת אירלנד: "אין דבר שיגן עליכם מוירוס האנטישמיות" 15:34 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

השר סער אמר כי המשרד בירושלים לא יהיה רק סמל, אלא גם כלי עבודה חיוני במיוחד שיביא לחיזוק הקשרים בין המדינות בתחומי החדשנות והטכנולוגיה.

כמו כן, השר סער הודה על ההחלטה של קוסטה ריקה לאמץ את הגדרת האנטישמיות של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA). השר סער הודה לנשיא קוסטה ריקה, רודריגו צ'אבס רובלס על מנהיגותו ועל ידידותו העמוקה למדינת ישראל ולעם היהודי.