תקרית נוספת: כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 זיהו מוקדם יותר היום (חמישי) מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו בירי לעבר המחבל במטרה להסיר את האיום – ובצה"ל אמרו כי "זוהתה פגיעה".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

העימות הנוכחי מגיע אחרי שאתמול נרשמה הפרה חמורה של הפסקת האש, כאשר 5 לוחמים נפצעו בהיתקלות עם מחבלים במנהרה ברפיח – ביניהם אחד באורח קשה, שלושה באורח בינוני ואחד באורח קל. בצה"ל אמרו כי חולייה של שלושה מחבלים יצאה מפיר תת־קרקעי באזור, ביצעה ירי נ"ט לעבר הכוחות והצמידה מטען לרכב משוריין. הכוח הגיב באש וסיכל את ההתקפה. שניים מהמחבלים נהרגו במהלך האירוע.

בעקבות האירוע, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. בתגובה, כוחות צה"ל תקפו וחיסלו את מפקד גדוד מזרח רפיח בחמאס, מחמד ג'ואד מחמד אלבואב, וכן את סגנו ו-2 מחבלים נוספים.