דון ג'וניור, בנו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התראיין לאחרונה בפודקאסט דיגיטלי, וחשף כי כאשר אביו הנשיא, שוחח עם שליט ונצואלה, ניקולאס מאדורו. טראמפ הציב למאדורו אולטימטום לעזיבת המדינה ולהעביר את השלטון.

על פי דבריו, טראמפ הציע למאדורו "יציאה בטוחה" לו ולבני משפחתו בתמורה להתפטרות מיידית, כחלק מהמאמץ האמריקני להוביל שינוי פוליטי בוונצואלה.

חשיפתו של טראמפ ג'וניור משתלבת עם דיווחים נוספים בתקשורת הבינלאומית, שלפיהם וושינגטון החריפה את יחסיה עם קרקס, ואף הציבה מגבלות משמעותיות על המרחב האווירי של ונצואלה.

הדברים של בנו של הנשיא מגיעים בשעה שבה ממשל טראמפ מגביר את הלחץ על ממשלת מאדורו, ומנסים לדחוק בו להסכים למהלך מעבר שלטון מסודר.

ממשל טראמפ מאשים את מאדורו ב"טרור סמים" כנגד ארצות הברית, ודורש את עזיבתו ואת שינוי המשטר בונצואלה לאלתר.