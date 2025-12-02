פלס מספרת שכתבה אותו ביום הולדתה ב-30, בזמן שכל החברים שלה חיכו לחגוג לה ביחד, היא הבריזה מהחגיגה בשביל לכתוב את השיר "מי היה מאמין". צפו בהצצה לקראת התוכנית הערב

קרן פלס, השופטת שכתבה 2 שירים שייצגו את ישראל באירוויזיון ושופטת "הכוכב הבא", חושפת כיצד כתבה את השיר שלה "מי היה מאמין".

מתמודד שיגיע הערב (שלישי) לתוכנית ישיר אותו, וכך גילתה פלס לכולם באולפן איך היא כתבה את השיר המפורסם.

פלס מספרת שכתבה אותו ביום הולדתה ב-30, בזמן שכל החברים שלה חיכו לחגוג לה ביחד, היא הבריזה מהחגיגה בשביל לכתוב את השיר הזה.

"כל החברים חיכו לי באיזה מקום לחגוג, ובמקום לבוא, הם התייבשו וחיכו לי. אני בדיוק קיבלתי טלפון שאני יכולה לנסות לכתוב שיר אודישנים ל'כוכב נולד'". זה השיר שבסופו של דבר ביצע בועז מעודה.

עוד באותו נושא הבן של צביקה הדר כובש את "הכוכב הבא" – ומסעיר את הרשת 12:04 | שיר לוי 1 0 😀 👏

היום היא מסיימת עם השיר הזה את ההופעות שלה עם מירי מסיקה, ואחרי כל השנים האלה עדיין אין ביצוע רשמי מוקלט לשיר הזה. האם האודישן הערב יהפוך לגרסה המשודרגת של הלהיט של פלס?