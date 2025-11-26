סער הדר, הבן של צביקה הדר, כובש את "הכוכב הבא" עם חמישה כחולים – אבל ברשת כבר רומזים שהשם המשפחתי והטיימינג של החשיפות עבדו לטובתו

סער הדר, בנו של צביקה הדר, המנחה המיתולוגי של "כוכב נולד", בן 25 מתל אביב, עלה ב"הכוכב הבא לארוויזיון" עם הלהקה שלו וביצע את השיר המקורי "הלב השבור הכי יפה בעולם". הביצוע המרוגש לא השאיר מקום לספק: חמישה כחולים מכל השופטים, והרמת מסך שהפכה את סער לאחד האודישנים הבולטים של העונה.

צפו באודישן של סער הדר

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות קשת 12)

הטוויסט שאחרי: זוגיות חדשה – וגם קצת ספקות

יום לאחר שידור האודישן, נחשף כי סער הדר ויובל כהן, יוצרת תוכן וטיקטוקרית, נמצאים בזוגיות. החשיפה הובילה לגל תגובות – חלקן מפרגנות, אבל חלקן בהחלט מפקפקות בתזמון: למה דווקא עכשיו? האם מדובר במקרה… או במהלך יח"צ חכם שמגיע רגע אחרי שהשם של סער עולה לכותרות?

צביקה הדר בצד של האבא הגאה – אבל יש מי שמרימים גבה

צביקה הדר, מי שעמד שנים בחזית הריאליטי המוזיקלי בישראל והנחה אינספור כישרונות בתחילת דרכם, מוצא את עצמו הפעם בצד השני – האבא שמחזיק אצבעות על הבמה.

ובמקביל, ברשת קולות שמעלים שאלה: האם סער קיבל יתרון בגלל השם המשפחתי והחשיפה המוקדמת? האם ההצלחה באודישן הייתה עוברת אותו דבר אם לא היה "הבן של"?

מסער עצמו: "בחרתי בעצמי"

במקביל לכל הדיבורים, סער העלה לסטורי שלו טקסט אישי וחשוף, שבו דיבר על השנה האחרונה בחייו ועל הבחירות שהפכו אותו למי שהוא היום.

בין היתר כתב: "מה שהופך אומן לאומן זה הבחירות שלו… בחצי שנה עשיתי המון בחירות. בחרתי בעצמי, בחרתי להפסיק להתנצל, בחרתי לעשות מוזיקה ממקום אמיתי יותר וחשוף יותר… בחרתי לא לפחד להגשים את החלומות שלי ולהפסיק לתת מקום למה יגידו או מה יחשבו."

בהמשך הודה לאנשים שמעקבים אחריו ולקרובים אליו: "עזרתם לי לבחור בעצמי… עזרתם לי להיות מוזיקאי ואמן טוב יותר. הלב שלי לא מושלם… אבל הוא הלב השבור הכי יפה בעולם."

הטקסט האישי שלו מסביר אולי יותר מהכול את מה שמניע אותו – מעבר לשם המשפחתי ולעולם הבמה שבו גדל.