בזמן שנשיא אוקראינה מבקר באירופה, לקראת מגעים לסיום המלחמה, פוטין מאיים בהכנת כל אירופה אל קו האש

על רקע המגעים לסיום המלחמה באוקראינה, פוטין לא נסוג, ומאיים על אירופה כי אם לא תתיישר עם דרישותיו, גם הם עלולים להיכנס למעגל האש.

נשיא רוסיה תקף הערב את העמדה האירופאית בכל הקשור למלחמה באוקראינה. זאת בזמן שמשלחת אמריקאית בכירה בדרכה למוסקבה לקראת מגעים לסיום המלחמה.

פוטין תקף את אירופה והסביר: "הן מעדיפות מסלול של עימות מולנו, ומרחיקות את עצמן מהשיחות להפסקת אש". זאת בעקבות העמדה האירופאית נגד תוכנית טראמפ, אשר עד כה הציעה לרוסיה כמעט כל מה שדרשה.

הוא המשיך והודיע כי: "הציפיות האירופאיות לסיום המלחמה לא מקובלות עלינו, והן פוגעות במאמצים להגיע להסדר". אירופה עומדת מאחורי התנגדותה למסירת שטחים אוקראינים לרוסיה בתמורה להפסקת הלחימה.

פוטין מצידו המשיך ואיים כי: "אם אירופה מעוניינת בעימות, אנחנו מוכנים למלחמה כבר עכשיו".