הליך הזיהוי החל: ממצאי הגופה הגיעו למרכז לרפואה משפטית
(צילום: אבשלום ששוני\פלאש 90)
02.12.2025 / 17:01

שעות אחרי העברת ממצאי החלל החטוף לידי ישראל, משרד הבריאות עדכן כי הגופה הגיעה למרכז הלאומי לרפואה משפטית לצורך הליך הזיהוי וחקירת נסיבות המוות

הליך הזיהוי החל: אחרי שממצאים של חלל חטוף הועברו לידי ישראל, משרד הבריאות עדכן כעת (שלישי) כי הממצאים שהועברו הגיעו למרכז הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי, חקירת סיבת ונסיבות המוות. במשרד אמרו כי "הצוותים, ובהם הרופאים המשפטיים ואנשי המעבדות של המרכז הלאומי לרפואה משפטית, ערוכים לתת מענה מהיר ככל האפשר, ברגישות המרבית כלפי המידע למשפחות".

"משרד הבריאות משתתף בצער המשפחות ומלווה בכאב את החזרת החללים לקבר ישראל" נמסר. "אנו מבקשים להזכיר, כי אלו רגעים רגישים עבור השבים והמשפחות, ועל כן אנו קוראים לשמור על פרטיותם. חזרת החללים היא אירוע מורכב ורגיש, המעורר רגשות עזים של כאב ואובדן בקרב המשפחות והציבור כולו".

עוד קראו לציבור לחכות להשלמת הליך הזיהוי: "המשרד שב ומבקש מהציבור שלא לתת יד לשמועות זדוניות, ולהתעדכן אך ורק באמצעות גורמים רשמיים. משרד הבריאות ממליץ להימנע מחשיפה מיותרת לתכנים קשים, ולהגן במיוחד על ילדים מפני תיעודים. צפייה חוזרת בתכנים אלו עלולה לפגוע בנפש".

כאמור, בישראל עדכנו מוקדם יותר היום על הבאת ממצאים של חלל חטוף ששרידיו נמצאו במחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה. חלקי הגופה נמצאו כבר אתמול – כשהצלב האדום הודיע על מסירה אמש, לאחר מכן ביטל, ובסופו של דבר נמסר היום בשעות הצהריים.

אלו החללים החטופים שנותרו בשבי כעת:

רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

רן גואילי (צילום: באדיבות המשטרה)

ב-30 בינואר 2024 המשטרה הודיעה כי נקבע מותו של גואילי באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעו על בסיס הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים. גואילי היה בן 24 בנופלו, והוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

סותטיסאק רינטלאק

החלל החטוף סותטיסאק רינטלאק ז"ל | צילום: פורום מטה החטופים

סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.

ב-7 באוקטובר, מחבלי חמאס פשטו על הקיבוץ בזמן שרינטלאק עבד בשדות האזור, והוא נחטף יחד עם עובדים נוספים. ב-16 במאי 2024 עודכנה משפחתו בתאילנד כי הוא נרצח ביום הטבח, וכי גופתו הוחזקה ברצועת עזה.

המרכז הלאומי לרפואה משפטית
זיהוי
חללים חטופים
משרד הבריאות

